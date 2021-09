"Nicht mal Gelb": FCK-Coach Antwerpen machen die Derby-Schiedsrichter "sprachlos"

Zwei Lauterer und zwei Vereins-Offizielle flogen beim Südwest-Derby zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Waldhof Mannheim vom Platz. Besonders emotional reagierte Lauterns-Coach Marco Antwerpen auf die hitzige Partie.

Vier Rote Karten, davon zwei für FCK-Spieler. Sechs Gelbe Karten. 35 Fouls. So lautete die Bilanz des hitzigen Derbys am Betzenberg - zur Pause.

Immer mehr heizte sich die Stimmung auf dem Platz auf. Schon in der 21. Minute kam es zur ersten Rudelbildung, nachdem Marcel Seegert Lauterns Kenny Prince Redondo am Kopf getroffen hatte. Für FCK-Kapitän Jean Zimmer der Ausgangspunkt für das, was danach folgte: "Das Ganze ging ja nicht von uns aus", sagte er bei "MagentaSport". Zur Szene mit Seeger ergänzte er: "Der tritt dem ja fast den Kopf ab. Das Bein war ja nicht nur einen Meter hoch, das war ja ein Stück höher."

In der 25. Minute explodierte das Pulverfass. Redondo sah nach einem Tritt auf Saghiris Knöchel die Rote Karte, Mannheims Sportchef Jochen Kientz mischte bei den anschließenden Diskussionen kräftig mit und wurde von Referee Florian Heft auf die Tribüne geschickt.

Doch war das überhaupt Rot? Marco Antwerpen hatte da eine klare Meinung. "Da brauchst du noch nicht mal über Gelb nachdenken", sagte der FCK-Coach. Die Spieler waren da realistischer in ihrer Einschätzung. Zimmer und auch der Mannheimer Marco Höger sagten unisono: "Muss man kein Rot für geben."

Senger zu ungestüm - Heft zeigt auch Dick Rot

In der 41. Minute lagen die Dinge schon klarer. Marvin Senger holte als letzter Mann Mannheims Adrien Lebeau von den Beinen. "Der Ball nimmt auf jeden Fall eine andere Richtung. Also gab's einen Kontakt am Ball", sagte Antwerpen. Doch auch wenn der Lauterer womöglich das Leder noch leicht touchierte, ging der Platzverweis wegen Notbremse in Ordnung, Senger hatte seinen Gegenspieler zuvor regelrecht abgeräumt, um zu dieser Ballberührung zu kommen.

Unmittelbar vor der Pause dann der nächste Aufreger - und der nächste Platzverweis. Der FCK forderte Handelfmeter gegen Verlaat, Heft entschied zu Recht nicht auf Elfmeter. Der hadernde FCK-Teammanager Florian Dick wurde diesmal auf die Tribüne verwiesen.

Brutal, ich weiß nicht, ob das sein muss. Wir wollen ja Fußball spielen. Aber in der ersten Halbzeit war alle zwei Minuten eine Unterbrechung wegen irgendwas. Marco Höger über das Derby

Dass Lautern mit neun Mann dennoch ein 0:0 rettete, lag zum einen am aufopferungsvollen Kampf der Roten Teufel. "Ich habe gesehen, was meine Spieler für mich machen. Das hat man heute gesehen, dass der eine für den anderen da war", lobte Zimmer.

Nervensache? Glöckner ist "nicht sicher"

Auch er bekam einen Karton zu sehen: Marco Antwerpen. imago images/Thomas Frey

Doch es lag auch am Unvermögen der Mannheimer, die das Leder trotz bester Chancen einfach nicht über die Linie brachten. Sinnbildlich die Riesenchance für Marcel Costly in der 80. Minute, als er das kurze Eck aus kürzester Distanz verfehlte. "Wir hatten drei Hundertprozentige, die haben wir nicht gemacht", sagte Waldhof-Coach Patrick Glöckner. "Ich weiß jetzt nicht, ob's eine Nervensache war. Klar ist das Publikum gegen uns, aber das wussten wir auch vorher. Wir müssen einfach in den Aktionen klarer und zielstrebiger werden. Dazu gehört auch, dass man einen kühlen Kopf behält."

Den attestierte sich später auch Antwerpen, der übrigens selbst in der 78. Minute Gelb sah. "Ich bin jetzt ein bisschen runtergekühlt, aber ich muss auch wirklich sagen: Bei dem Schiedsrichter-Gespann bin ich sprachlos", erklärte der Coach. "Du musst dich auf ein Derby am besten auch vorbereiten. Dass es hitzig werden kann. Du brauchst jemanden, der die Spielleitung hat, der sehr routiniert damit umgeht."

Das war Referee Heft in der Tat nicht gelungen.