Nicht mal die Hälfte der BVB-Ablöse: Chelsea gibt Pulisic an Milan ab

Der FC Chelsea mistet in seinem Kader weiter kräftig aus: Die Blues gaben nun auch Christian Pulisic (24) an Milan ab - machen mit dem US-Amerikaner aber ein dickes Minusgeschäft.

Die Liste der Chelsea-Abgänge in diesem Sommer ist um einen prominenten Namen reicher. Auch Christian Pulisic verlässt London und wechselt offiziell zur AC Mailand. Bei den Rossoneri unterzeichnet der US-amerikanische Nationalspieler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr, wie der Verein am Donnerstagabend mitteilte.

Dem Vernehmen nach kassiert der Premier-League-Zwölfte der vergangenen Saison, der das internationale Geschäft krachend verpasst hatte, "nur" rund 22 Millionen Euro für den noch bis 2024 an den Verein gebundenen Pulisic.

Das bedeutet für Chelsea ein dickes Minusgeschäft, schließlich hatte der zweimalige Champions-League-Sieger im Jahr 2019 insgesamt 64 Millionen Euro an Borussia Dortmund überwiesen. Vor Pulisic hatten bereits unter anderem Kai Havertz (FC Arsenal), Mason Mount (ManUnited), Mateo Kovacic (ManCity), Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy (beide Al-Ahli) und N'golo Kanté (Al-Ittihad) die Blues verlassen.

In Mailand trifft Pulisic, der die Nummer 11 bekommt, auf einen ehemaligen Teamkollegen, denn für rund 16 Millionen Euro hatte sich der Champions-League-Halbfinalist der vergangenen Saison in diesem Sommer bereits die Dienste von Mittelfeld-Antreiber Ruben Loftus-Cheek gesichert. Dieser soll mithelfen, die Lücke des zu Newcastle United abgewanderten Sandro Tonali zu schließen.

Auf dem rechten Flügel im 4-2-3-1?

Pulisic dagegen soll noch mehr Geschwindigkeit über die Flügel bringen, im von Milan-Coach Stefano Pioli präferierten 4-2-3-1-System könnte er über rechts kommen und die Gegner unter anderem gemeinsam mit Rafael Leao und Olivier Giroud zur Verzweiflung bringen.

Statt einer Saison ohne Fußball auf europäischer Bühne darf sich Pulisic auch in der kommenden Saison in der Champions League präsentieren. Milan hatte die Serie-A-Saison 2022/23 auf Rang vier abgeschlossen. Mit Pulisic wollen die Rossoneri in der kommenden Spielzeit wieder höher hinaus.