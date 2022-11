Nicht mal Bruno Fernandes sagt, dass Bruno Fernandes getroffen hat

Minimal mit dem Kopf, minimal mit den Haarspitzen? Cristiano Ronaldo hat direkt nach Abpfiff klarmachen wollen, dass er das zwischenzeitliche 1:0 beim 2:0-Sieg über Uruguay gemacht hat. Doch ist es wirklich so gewesen?

Aus Katar berichtet Jörg Wolfrum

Dass er das 1:0 via Kopfball gemacht hat, hat Cristiano Ronaldo nach dem Schlusspfiff dann doch noch deutlich gemacht - mit unmissverständlicher Geste: CR7 wischte sich mit der Hand über die Stirn, gleich mehrmals, mit weit aufgerissenen Augen. Das sollte heißen: Er war am Ball dran, es müsste eigentlich also sein Treffer sein in der 54. Minute beim vom Ergebnis her erfolgreichen Spiel gegen Gruppe-H-Kontrahent Uruguay, der beim 2:0 für die Seleçao mehrmals Pech gehabt und sich mindestens ein Tor verdient gehabt hatte.

Da hatte Bruno Fernandes eine Flanke von links in den Strafraum gebracht. Und der Ball flog - ja was nun eigentlich? Ins Tor, weil ihn der Profi von Manchester United so toll angeschnitten hatte oder weil der nach seinem beendeten ManUnited-Engagement aktuell vereinslose Cristiano Ronaldo doch noch einen Hautfetzen oder ein Härchen an die Kugel gebracht hatte?

"Es ist gar nicht so wichtig, wer dieses Tor gemacht hat"

Die FIFA entschied schnell auf einen Treffer für Fernandes und gegen den Kapitän, Portugals Nationaltrainer Fernando Santos war es ohnehin egal. "Unsere Mannschaft hat ein tolles Spiel", sagte der Coach nach dem in Wahrheit weitgehend unansehnlichen Spiel als Antwort auf die Frage, wer von seinen beiden Stars denn nun das Tor erzielt habe - und setzte dabei sein Lausbubenstrahlen auf.

Und der Torschütze selbst, der in der Nachspielzeit super cool einen Elfmeter zum 2:0-Endstand verwandelt und danach sogar noch zwei Chancen auf den Hattrick vergeben hatte? Der Mann des Abends sagte: "Es ist gar nicht so wichtig, wer dieses Tor gemacht hat. Als der Ball drin war, dachte ich, er hätte den Ball getroffen …" Dann brach der Satz ab.

Da traut sich keiner zu sagen, dass der so torhungrige Kapitän vielleicht doch einmal kein Tor gemacht hat - weder der Trainer noch der Kollege. Immerhin: Zu dem Flitzer mit der Regenbogenflagge wollte oder konnte der Doppeltorschütze nicht viel sagen, nur: "Wir sind hier, um zu spielen. Wir respektieren die Menschenrechte, den politischen Status Quo können wir nicht ändern."

Die Aussage passte zu dem trüben Spiel, bei dem sich auch eine Ära einen Schritt weiter dem Ende angenähert hatte.