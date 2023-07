"Nicht leistbar": Deutschland wird Handball-EM 2026 nicht ausrichten

Der DHB hat kein Interesse an einer Ausrichtung der Frauen-Europameisterschaft 2026. Das machte der Verband am Dienstag deutlich.

Für die ursprünglich an Russland vergebene EM sucht die Europäische Handballföderation EHF nach einer Entscheidung vom Montag einen neuen Gastgeber. Deutschland wird das nicht sein.

"Wir richten im Januar 2027 bereits die Weltmeisterschaft der Männer aus", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist nicht leistbar, dass wir im Dezember 2026 die Frauen-EM ausrichten und zweieinhalb Wochen später die Männer-WM." Die EHF hatte am Montag auch nach Gesprächen mit dem russischen Verband entschieden, das Turnier in einem anderen Land ausrichten zu wollen.

Neben der Männer-WM 2027 wird Deutschland im kommenden Januar 2024 auch die Europameisterschaft der Männer ausrichten. Zudem findet die Frauen-WM Ende 2025 in Deutschland und den Niederlanden statt. Die Junioren-Weltmeisterschaft, die Deutschland mit acht Siegen aus acht Spielen eindrucksvoll gewann, wurde ebenfalls in Deutschland - gemeinsam mit Griechenland - ausgetragen.