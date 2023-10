"Nicht immer von Vorteil": Ristic fordert mehr Meinung

Gut gekämpft, aber wieder nichts gerissen. Nach dem 1:2 in Dresden herrschte beim Halleschen FC gedämpfte Stimmung.

"Es ist schwer zu erklären", sagte Torhüter Sven Müller nach Abpfiff des 1:2 in Dresden bei "MagentaSport" und suchte nach einer Erklärung, warum man wieder leer ausgegangen sei. "Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht", merkte er an und hob dabei vor allem die "Bereitschaft" hervor, generell sei der HFC "vom Kämpferischen" gut im Spiel gewesen. Umso bitterer, dass man am Ende wieder mit leeren Händen dastand. "Leider wird es momentan nicht belohnt", weiß auch Müller, der sein Team zugleich auf dem richtigen Weg wähnt: "Wenn wir so weitermachen, dann kommen die Punkte."

Eine lange Miene zog auch Trainer Sreto Ristic, der zwar darauf verwies, dass er "viele gute Sachen gesehen" hatte - insbesondere in einem "Auswärtsspiel beim Tabellenersten und mit unserer Auswärtshistorie", sei es sehr gut gewesen - Halle ist mit gerade mal einem Punkt auf fremdem Platz die auswärtsschwächste Mannschaft der 3. Liga.

Komplett ohne Kritik kam Ristic dann aber doch nicht aus. "Ich kann den Jungs wenig vorwerfen", leitete der 47-Jährige ein und verwies dann auf die "zwei, drei hundertprozentigen Chancen" vor dem Pausenpfiff und nannte im Speziellen Andor Bolyki. Der Ungar war in der 41. Minute binnen weniger Sekunden gleich zweimal an SGD-Schlussmann Stefan Drljaca gescheitert.

Wir müssen langsam Punkte sammeln. Sreto Ristic

"Ich hätte gern ein 2:0 zur Pause gesehen", sagte Ristic und stellte fest: "Das haben wir nicht geschafft." Aktuell würde der HFC immer wieder "geprüft - vor allem auswärts", betonte der Serbe und stellte unmissverständlich klar: "Da müssen wir durch. Es nützt nichts, wir müssen bei uns bleiben und langsam Punkte sammeln."

Der HFC-Coach forderte dann auch mehr Lautstärke und mehr Meinung von seinen Spielern ein. "Wir verstehen uns gut", verriet Ristic und betonte diesbezüglich, dass das "nicht immer von Vorteil ist. Wir dürfen uns schonmal die Meinung sagen, nicht nur der Trainer, sondern jeder einzelne Spieler. Wenn er fürs Siegen brennt, dann darf er sich äußern. Das verlange ich von jedem Einzelnen."