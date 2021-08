Nicht im RB-Kader: Sabitzer "könnte" ein Thema bei Bayern werden

Marcel Sabitzer steht nach kicker-Informationen nicht im Kader von RB Leipzig für das Sonntagspiel in Wolfsburg. Beim Mittelfeldspieler brachen wieder Adduktorenprobleme auf.

Fehlt in Wolfsburg verletzungsbedingt: Der Leipziger Marcel Sabitzer. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Am Sonntagabend beschließen die beiden Champions-League-Teilnehmer VfL Wolfsburg und die Leipziger den 3. Spieltag - die Reise zu den Niedersachsen trat die Mannschaft von Trainer Jesse Marsch ohne den Österreicher Marcel Sabitzer an.

Wie der kicker erfuhr, traten beim 27-Jährigen wieder jene Leistenprobleme auf, die dem RB-Kapitän schon in den vergangenen zwei Wochen Sorgen bereitet hatten.

Salihamidzic über Sabitzer: "Er könnte ein Thema werden"

Nach wie vor steht ein möglicher Abschied von Sabitzer aus Leipzig im Raum. Der 2015 zu den Sachsen gewechselte Nationalspieler hat beim Vizemeister noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Die Verantwortlichen planen einen Verkauf des langjährigen Leistungsträgers - konkret wird seit Wochen der FC Bayern als Interessent genannt. Am Rande des Samstagspiels der Münchner gegen Hertha BSC sagte Hasan Salihamidzic zu den Spekulationen: "Wir beschäftigen uns mit ihm, er könnte ein Thema werden", so der FCB-Sportvorstand, der zuvor abermals auf die "wirtschaftlichen Bedingungen" des Rekordmeisters in Sachen Transfers hinwies.

Beim FC Bayern gibt es dem Vernehmen nach unterschiedliche Auffassungen über die sportliche Qualität des 145-maligen Bundesligaspielers der Leipziger.