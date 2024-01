Nicht im Flieger, aber im Anflug: Sancho und die offenen Fragen

Jadon Sancho soll Borussia Dortmund verstärken, der Deal zeitnah abgeschlossen werden. Falls der Engländer an seine starken Zeiten beim BVB anschließen kann, wäre er ein echtes Schnäppchen.

Aus Marbella berichtet Patrick Kleinmann

Es wirkte nicht so, als wäre der Neuzugang im Team lange weggewesen. Als Mannschaft und Stab von Borussia Dortmund am Mittwochmorgen in Richtung des Trainingslagers in Marbella aufbrachen, fügte sich die Winter-Verstärkung nahtlos ein und stieg mit Mats Hummels ins Gespräch vertieft die Gangway in Richtung des Fliegers. Klar, Mitspieler und Verein kennt Sven Bender schließlich schon lange, der zusammen mit seinem Ex-Kollegen Nuri Sahin bekanntermaßen in Zukunft Edin Terzic als Co-Trainer unterstützen sollen.

Wer allerdings Jadon Sancho am Flughafen erwartet hatte, wurde vorhersehbar enttäuscht. Die Maschine mit Flugnummer EW1909 hob ohne den Briten ab, der aber bald ebenfalls an der Costa del Sol landen soll. Alles sieht aktuell danach aus, dass der 23-malige englische Nationalspieler zumindest im kommenden halben Jahr wieder das Trikot der Schwarz-Gelben tragen wird, ein Leihdeal des 23-Jährigen ist auf der Zielgeraden. Oft genug war das in den vergangenen Monaten als Gerücht aus England über den Kanal bis nach Dortmund geschwappt, nun dürfte es tatsächlich zeitnah Wirklichkeit werden: Der verlorene Sohn kehrt zurück. Zumindest vorübergehend.

Gibt es eine Kaufoption?

Einige Fragen waren vor Abschluss des Deals aber noch offen, zum Beispiel ob überhaupt und in welcher Höhe eine Kaufoption in den Vertrag eingebaut wird oder ob nicht womöglich in letzter Sekunde ein anderer Verein mit einem für Manchester United günstigeren Angebot auftaucht. Das scheint allerdings unwahrscheinlich, waren die Interessenten bei Sancho zuletzt doch überschaubar.

Der kreative, spielstarke und torgefährliche Außen hat vier Monate ohne Einsatz hinter sich, die aktuelle Saison endete für ihn im Spätsommer nach einem heftigen Zwist mit Trainer Erik ten Hag vorzeitig. Sancho wurde suspendiert und stand seitdem nicht mehr im Kader. So ging der entscheidende Impuls zu einer Rückkehr nach Dortmund nun auch vom Spieler aus.

Für Sancho wäre es die Gelegenheit, wieder Spielpraxis zu bekommen und zu der bekannten Leistung zu finden, mit der er sich für einen neuen Klub oder einen möglichen neuen Coach in Manchester anbietet - wenn er nicht ohnehin in Dortmund bleiben sollte. In Schwarz-Gelb war der Brite als junges Talent in 137 Pflichtspielen auf beeindruckende 50 Treffer und 65 Vorlagen gekommen, bevor er für rund 85 Millionen Euro zurück nach Manchester kehrte, zu United, nicht zum Jugendverein City.

Seitdem sucht der BVB einen Spieler für die Außenbahn, der einen ähnlichen Einfluss auf das Spiel hat, sein direkter Ersatz Donyell Malen oder Karim Adeyemi konnten diese Lücke nicht konstant füllen, Youngster Jamie Bynoe-Gittens benötigt trotz guter Ansätze noch Zeit.

United soll weiter rund zwei Drittel des Salärs tragen

So wäre das Risiko für den BVB überschaubar. Weniger als fünf Millionen Euro soll das Paket aus Leihgebühr und anteiliger Gehaltsübernahme kosten, United weiter rund zwei Drittel des Salärs tragen, berichten englische Medien. Fände Sancho nur annähernd zu seiner alten Form ist das ein Schnäppchen.

Es bleibt allerdings die große Frage, wie fit und gefestigt der Flügelstürmer nach so langer Pause tatsächlich ist und wie lange er benötigt, um eine echte Stütze zu werden. Zumindest in einem Punkt wäre er eine Soforthilfe, als dringend benötigtes positives Signal für die zuletzt eher schlechte Stimmung beim BVB.