"Nicht ideal" und gewöhnungsbedürftig: Ziehl kritisiert Spielplan-Änderung

Der 1. FC Saarbrücken bekommt es schon zum zweiten Mal in der jungen Saison mit einem Aufsteiger zu tun. Trainer Rüdiger Ziehl peilt den zweiten Sieg in Serie an, doch ist aufgrund des Zeitpunkts des Spiels in Unterhaching nicht gerade glücklich.

Der 1. FC Saarbrücken feiert an diesem Sonntag Premiere: Erstmals in dieser Saison misst sich das Ziehl-Team am Sonntagabend mit einem Drittligakontrahenten. Ab 19.30 Uhr (LIVE! bei kicker) gastiert der FCS bei der SpVgg Unterhaching.

Ziehl moniert Anstoßzeit: "Einfach sehr spät"

Dies ist der Fall, da in der 3. Liga seit dieser Saison statt am Montagabend schon rund 24 Stunden zuvor die letzte Partie eines jeden Spieltags ansteht. Doch der Anpfiff ab 19.30 Uhr sei "einfach sehr spät, zumal der Weg sehr weit ist", ärgerte sich Ziel auf der Pressekonferenz der Saarländer vor dem Spiel in Bayern. "Daran muss man sich erstmal gewöhnen." Von 'Premiere feiern' kann beim 45-Jährigen also nicht wirklich die Rede sein.

Die Fans profitieren laut Ziehl ebenfalls nicht gerade davon, "das ist nicht ideal". 300 FCS-Anhänger werden offenbar in Unterhaching mit dabei sein. Pro Strecke werden je rund 480 Kilometer zurückgelegt. Weshalb der Trainer und seine Mannschaft nicht am späten Sonntagabend, sondern Montagvormittag zurückreisen werden.

Ziehls Plan gegen den Aufsteiger: "Ekelhaft sein"

Trotz aller Reisestrapazen will Ziehl natürlich alle Punkte mit nach Hause nehmen, es wäre der zweite Sieg und das vierte ungeschlagene Spiel in Serie. Dass dieses Unterfangen nicht einfach wird, wisse der 45-Jährige: "Gegen einen Aufsteiger ist es nicht so leicht. Das haben wir gesehen", erklärte Ziel angesichts des 1:1 zum Saisonstart in Ulm.

Unterhaching ist für Ziehl ebenso ein Gegner, der seinem Team einen "harten Kampf" abverlangen wird. Noch ist der Aufsteiger ungeschlagen (2/3/0), um das zu ändern, müsse der FCS "ekelhaft sein" und Laufbereitschaft zeigen. Natürlich sollen jedoch die "spielerischen Elemente" nicht vernachlässigt werden.

Thoelke wird spielen können

Mit nach Unterhaching fahren könnten derweil fast alle Spieler, lediglich die beiden Langzeitverletzten Sebastian Jacob (Kreuzbandriss) und Julius Biada (Wadenverletzung) fallen aus. Die große Auswahl bezeichnete Ziehl als eine "Luxussituation". Beispielsweise die Rückkehr von Verteidiger Bjarne Thoelke nach dessen überstandenem Muskelfaserriss sei eine gute Nachricht. "Er ist definitiv jemand, der uns am Sonntag helfen wird." Wenn auch nicht in der Startelf.