"Nicht ideal": Djokovic spricht über Blessur und seinen Empfang in Melbourne

Rekordchampion Novak Djokovic ist mit einem Dreisatzsieg in die Australian Open gestartet - anschließend sprach der Serbe über seinen lädierten Oberschenkel und den Empfang, den ihm die Zuschauer in Melbourne bereitet haben.

"Es ist nicht ideal", sagte Djokovic nach seinem 6:3, 6:4, 6:0-Erfolg über den Spanier Roberto Carballes Baena mit Blick auf seinen linken Oberschenkel, der während des Matches dick einbandagiert war. Die Blessur erlitt der Djoker im Halbfinale von Adelaide gegen Daniil Medvedev - das hielt den Serben aber nicht davon ab, das 250er Turnier am Ende zu gewinnen.

Seitdem ist Djokovic darum bemüht, zu beschwichtigen und zu betonen, dass alles okay sei. Kein Grund zur Sorge also? Nicht unbedingt, denn der 35-Jährige hatte zuletzt zwei Trainingseinheiten unerwartet abgesagt. "Ich konnte in den vergangenen Tagen nicht so trainieren wie ich wollte", gestand "Nole" und zeigte sich dennoch optimistisch: "Ich hoffe, dass die Dinge in die richtige Richtung gehen werden - vom ersten bis zum letzten Punkt."

Eine Sache macht Djokovic Mut

Mut mache ihm nun aber, "dass es besser werde, je länger ich im Match war. Am Anfang habe ich noch getestet und wollte das Bein etwas schonen. Ich musste erst ins Match finden, um mich freier bewegen zu können." Insgesamt zeigte sich der Turnierfavorit durchaus zufrieden mit seiner Leistung.

Zwei Stunden und zwei Minuten dauerte das Auftaktspiel des ehemaligen Weltranglistenersten gegen einen Spanier, der vor allem in den ersten beiden Sätzen überraschend stark spielte und Djokovic durchaus forderte.

Herzlicher Empfang in Melbourne

Überraschend war auch der Empfang in der Rod Laver Arena, den die Zuschauer dem Serben nach dem Drama um seine Ausweisung im Vorjahr bereitet hatten: warmherzig und mit großem Applaus wurde er empfangen.

Das wusste Djokovic zu schätzen. "Ich habe mich willkommen gefühlt und hätte mir keine bessere Unterstützung wünschen können", sagte der Ausnahmesportler, der sich auch darüber freute, dass seine Eltern und sein Bruder Marko in seiner Box waren - letztmals war dies 2008 bei seinem ersten AO-Triumph der Fall. "Nach 15 Jahren sind sie wieder da, ich hoffe, dass mir das Glück bringen wird."

In Melbourne hat der "Djoker" schon neunmal gewonnen, ist damit längst Rekord-Sieger bei den Australian Open. In diesem Jahr hofft er auf seinen zehnten Titel, mit dem er zugleich mit seinem Erzrivalen Rafael Nadal nach Major-Titeln gleichziehen würde - aktuell liegt der Iberer mit 22 Grand-Slam-Titeln vorne.

Der damit einhergehende Druck stört ihn nicht allzu sehr. "Ich war schon in der Situation, dass ich um historische Dinge gespielt habe - ich hatte mehr Erfolge als Misserfolge. Wir werden sehen, wie es diesmal läuft", sagte Djokovic und betonte, dass es wichtig sei, von Schritt zu Schritt zu denken. In der nächsten Runde trifft er nun entweder auf Hugo Dellien (Bolivien) oder Enzo Couacaud (Frankreich).