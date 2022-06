"Nicht hinnehmbar": Eintracht Trier schöpft weitere juristische Mittel aus

Die am Dienstag getroffene Entscheidung des Verbandsgerichts, dass Wormatia Worms seinen Meistertitel in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar behalten darf, will der SV Eintracht Trier nicht hinnehmen und wird die nächsthöhere Instanz anrufen.

Eintracht Trier will sich mit Platz zwei weiterhin nicht abfinden. imago/Eibner