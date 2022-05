"Nicht hinnehmbar": Braunschweig zieht nach Zwischenfällen Konsequenzen

Am 14. Mai hat Eintracht Braunschweig die Rückkehr in die 2. Liga gefeiert. Dabei kam es zu einem Zwischenfall, der mit einem Zigarettenstummel seinen Lauf nahm und den Verein nun veranlasst hat, Konsequenzen zu ziehen.

Es ist eine ziemlich ausführliche Stellungnahme, die Eintracht Braunschweig an diesem Dienstag auf seiner Internetseite veröffentlicht hat. Das Thema: die Zwischenfälle am Rande des letzten Spieltags, an dem die Löwen zwar mit 0:1 gegen Viktoria Köln verloren - von Bedeutung war das allerdings nicht mehr, denn die Eintracht stand schon vor der Partie als Aufsteiger fest.

Dass das Spiel selbst zwei Wochen später noch für Gesprächsstoff sorgt, liegt an jenen Vorkommnissen, zu denen sich der Klub nun in einer Stellungnahme positioniert hat.

Eine solche Situation ist für uns nicht hinnehmbar. Eintracht Braunschweig

Die Chronologie der Ereignisse: In der 56. Minute fing ein Zaunbanner Feuer, nachdem ein glimmender Zigarettenstummel zunächst einige Kartonreste in Brand gesetzt hatte. Dem Zwischenfall folgte erst eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem Ordner und Anhängern- und dann eine Verfolgungsjagd im Innenraum, da die Eintracht-Fans davon ausgingen, der Ordner habe das Banner vorsätzlich angezündet.

Nun hat Braunschweig Konsequenzen gezogen, zwei Anhängern Stadionverbote erteilt und den Ordner in Kenntnis gesetzt, dass er in Zukunft nicht mehr im Eintracht-Stadion arbeiten darf. "Bei allem Verständnis für Emotionalität ist eine solche Situation für uns nicht hinnehmbar", teilte der BTSV mit.

Nebeltöpfe und eine Spielunterbrechung

Selbiges gilt auch für das, was in der Schlussphase des Spiels passierte. In der 83. Minute öffneten vermummte Personen einige Tore und machten damit den Weg in den Innenraum frei. Am Spielfeldrand wurde dann ein gelber Nebeltopf gezündet, ein anderer flog auf den Rasen. Die Folge: eine Spielunterbrechung - und Nachforschungen, die bislang allerdings ergebnislos verlaufen sind.

Die Eintracht ließ trotzdem wissen: "Wir werden weiter gemeinsam daran arbeiten, dass unser Stadion das bleibt, was es ist; unser Wohnzimmer mit einer tollen Stimmung, in dem sich alle zuhause und sicher fühlen können."