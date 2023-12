"Nicht häufig zu finden": TSG verlängert mit Corley langfristig

Gia Corley wird auch über die laufende Spielzeit hinaus für die TSG Hoffenheim am Ball sein. Die Offensivspielerin verlängerte bei den Kraichgauerinnen.

"Ihre Art tut der Mannschaft einfach unglaublich gut und sowohl von ihrem Charakter als auch von ihrer Spielweise hat sie etwas, was nicht häufig zu finden ist", begründete Stephan Lerch die Vertragsverlängerung mit Gia Corley, die der Trainer als "eine sehr kreative Spielerin" beschreibt, die die TSG in der Offensive "dadurch enorm weiterbringt". Zudem habe Corley mit ihren erst 20 Jahren "noch viel Potenzial, sich weiterzuentwickeln".

Die 49-malige U-Nationalspielerin kam im Sommer 2021 vom FC Bayern nach Hoffenheim und hat seitdem 28 Bundesliga-Partien (fünf Tore) für die TSG bestritten, 14 davon in dieser Saison. In der Champions League lief sie in allen sechs Vorrundenspielen 2021/22 für Hoffenheim auf, dreimal davon in der Startelf, und erzielte ein Tor.

"Ich hatte viele intensive Gespräche mit dem Trainerteam und den Verantwortlichen im Verein", meinte Corley, die einen neuen Kontrakt bis Juni 2026 unterschrieben hat. "Die TSG Hoffenheim hat sich sehr bemüht, mich zu halten, sodass ich mich entschieden habe, meinen Vertrag zu verlängern."

Zwanziger schwärmt von "junger Ausnahmespielerin"

Sehr zur Freude auch von Ralf Zwanziger, Abteilungsleiter Frauenfußball bei der TSG: "Wir sind sehr glücklich, dass wir Gia für drei weitere Jahre an den Verein binden konnten. Mit unseren Strukturen möchten wir ihr auch in Zukunft die bestmöglichen Bedingungen bieten, ihr Potenzial weiter auszuschöpfen. Jungen Ausnahmespielerinnen wie Gia bei uns eine Perspektive aufzuzeigen und sie von unserem Weg und unseren Ambitionen zu überzeugen, ist ganz klar unser Ziel."