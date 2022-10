"Nicht gut, nicht schön": Rose ermahnt Simakan

Gegen den HSV avancierte Yussuf Poulsen zum Leipziger Matchwinner und holte sich reihum Lob ab. Trainer Marco Rose hatte indes auch eine heikle Situation seines Rechtsverteidigers Mohamed Simakan nicht vergessen.

Ein klarer 4:0-Sieg inklusive Doppelpack des lange verletzten Yussuf Poulsens - der Pokal-Abend der Leipziger gegen den HSV war ein rundum gelungener. "Es war schön, wieder von Beginn an spielen zu dürfen und frei von Schmerzen zu sein", freute sich der Däne nach Abpfiff in der Mixed Zone über seine Einsatzzeit.

Pokal-Poulsen hält sein Versprechen

Pokalabende seien für ihn immer etwas besonderes, entsprechend glücklich war er mit seiner Leistung: "Wenn es so läuft wie heute, ist es umso schöner." Dass es für den im Pokal treffsicheren Angreifer (12 Tore in 28 Spielen) auch gegen den HSV wieder klappen würde, hatte er bereits antizipiert: "Wir hatten vor dem Spiel darüber gesprochen, dass ich irgendwie im Pokal immer viele Tore mache. Ich habe auch versprochen, dass ich mindestens eins mache." Nur eines hätte er dabei vergessen: "Leider gab es keinen Wetteinsatz."

Däne öffnet RB-Dose

Dabei hatte es in der Anfangsphase erstmal nicht danach ausgesehen, dass Poulsen sein Versprechen würde halten können. "Uns war klar, was auf uns zukommt, aber die ersten 25 Minuten sind wir nicht so ins Spiel gekommen", fasst Kevin Kampl zusammen. Wichtig sei dann gewesen, "wie man sich zurück kämpft" - wobei Poulsen eine gewichtige Rolle gespielt hatte: "Es war schon extrem wichtig für uns, er hat uns die Dose geöffnet mit seinem ersten Tor."

Besonders aufgrund der langen Leidenszeit seines Mitspielers erfreute Kampl dessen Doppelpack: "Ich weiß, wie das ist, sich wieder heranzukämpfen. Das ganze Aufbautraining zehrt schon an einem und das ist nicht leicht. Klar ist es dann für Yussi als Stürmer top, wenn er zwei Tore schießen kann."

Rose rüffelt Simakan

Auch Trainer Marco Rose war auf der Pressekonferenz nach dem Spiel voll des Lobes für seinen Schützling: "Er hat ein sehr starkes Spiel gemacht. Es war wichtig, dass er sich zeigt und das hat er heute gemacht."

Gezeigt hatte sich derweil auch Mohamed Simakan. Einerseits mit seinem Treffer zum 3:0, andererseits mit einer unschönen Szene: Nach dem Pausenpfiff war er mit Bakery Jatta aneinandergeraten und hatte dem Gambier einen leichten Kopfstoß versetzt, wofür er die Gelbe Karte gesehen hatte. "Dazu darf sich Mo nicht hinreißen lassen", so Rose, der deutlich machte, was er von der Aktion seines Abwehrmanns hielt: "Nicht gut, nicht schön. Natürlich werden wir darüber reden."

Da, wo wir jetzt in der Tabelle stehen, gehören wir nicht hin. Kevin Kampl

Viel lieber reden sie in Leipzig allerdings darüber, dass es aktuell richtig gut läuft. Sechs Pflichtspiele am Stück sind die Sachsen nun ungeschlagen, fünfmal ging man in dieser Zeit als Sieger vom Platz. Eine Serie, die sich am Samstag in Augsburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) fortsetzen soll. Denn die Ziele der Leipziger sind laut Kampl groß: "Wir wollen weiter nach oben. Da, wo wir jetzt in der Tabelle stehen, gehören wir nicht hin."