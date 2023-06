Nicht FIFA, nicht eFootball: Podolski wird "Mentor" in World of Tanks Blitz

Zur allerersten Season von World of Tanks Blitz fahren Wargaming und MS-1 große Geschütze auf: Lukas Podolski ist nicht nur Werbegesicht, sondern auch Questgeber. Wie kommt der Fußballprofi ins MMO-Actionspiel?

Die Entwickler Wargaming und MS-1 haben am Mittwoch das "größte Inhaltsfeature des Jahres" in World of Tanks Blitz präsentiert: die Seasons. Den Auftakt macht ein Abstecher nach Retrotopia, ein neues "retrofuturistisches Universum". Da die Umgebung auch für erfahrene Spieler ungewohnt ist, wird ihnen ein "Mentor" an die Seite gestellt: Lukas Podolski. Der ehemalige deutsche Nationalspieler avanciert sogar zum Auftraggeber.

"Ich habe eine spezielle Quest für die Spieler vorbereitet, bei der sie exklusive Preise von mir gewinnen können", wird Podolski in der Pressemitteilung zitiert. "Ich kann es kaum erwarten, die Reaktion der Kommandanten auf meinen Auftritt im Spiel zu sehen. Und ich bin sicher, dass sie viel Spaß haben werden." Hätte man den Fußballprofi wohl eher in Kampagnen für FIFA oder eFootball vermutet, wird er nun zum Werbegesicht von World of Tanks Blitz.

Podolski will "auch meine Mitspieler anstecken"

"Ich habe das Spiel ja selbst und spiele es auch", verrät er kicker eSport im Interview. "Ich spiele es vor allem vor und nach Auswärtsspielen, wenn wir längere Busfahrten haben. Ich freue mich auf die Dinge, die die Entwickler hier kreiert haben. Vielleicht kann ich meine Mitspieler ja auch noch mehr anstecken." Besonders gereizt habe Podolski, der kürzlich seinen Vertrag beim polnischen Erstligisten Gornik Zabrze bis 2025 verlängert hat, die Integration direkt ins Spiel.

Bei dem Auftrag, den der Weltmeister von 2014 den Spielern in World of Tanks Blitz erteilt, handelt es sich um die Top-Scorer-Quest. Diese kann zwischen dem 8. und dem 18. Juni abgeschlossen werden. Zu den möglichen Podolski-Belohnungen zählen ein "Powerful-Shot-Profilhintergrund", ein unterschriebenes Fußballtrikot-Sammelobjekt und eine spezielle Fußball-Tarnung.

Entwickler versprechen "eine fesselnde Geschichte"

"Das war ein großer Grund für mich, die Anfrage anzunehmen. Dass ich auch richtig involviert bin und mich nicht einfach nur für die Werbung vor eine Wand stell, wo dann Fotos und Videos gemacht werden", sagt Podolski. Es sei "fantastisch, in einem Spiel mit Millionen von Spielern vertreten zu sein". Die erste Season in World of Tanks Blitz wird sich über drei Monate erstrecken und anschließend von der nächsten Spielzeit abgelöst.

Auszeichnen sollen sich die Seasons jeweils durch "eine Reihe von Events, Operationen, Belohnungen und Sonderaktionen, die durch einen gemeinsamen Stil, ein gemeinsames Thema und eine fesselnde Geschichte verbunden sind". Darüber hinaus dürfte auch die Action nicht zu kurz kommen, im Mittelpunkt stehen natürlich die Gefechte. Dort müssen die Spieler dann beweisen, dass sie ebenso treffsicher wie Lukas Podolski sind.