"Nicht eklig genug": Ingolstadt richtet den Blick nach Pokal-Aus nach vorne

Die 0:3-Niederlage gegen den SV Darmstadt 98 in der ersten Runde des DFB-Pokals will der FC Ingolstadt möglichst schnell abhaken. Die Schanzer erwartet nun eine englische Woche.

Makellos war der FC Ingolstadt in seine Pflichtspielsaison gestartet. Auf den knappen aber verdienten 1:0-Erfolg über die SpVgg Bayreuth in der 3. Liga folgte ein 3:0 im Toto-Pokal gegen die unterklassige SpVgg Heßdorf. Nachdem der Absteiger aus Oberbayern bis dato also ohne Gegentor geblieben war, musste FCI-Keeper Markus Ponath am Montagabend gegen Darmstadt gleich dreimal hinter sich greifen. "Leider hatten wir beim ersten und zweiten Ball zu häufig das Nachsehen", bilanzierte der Torhüter der Schanzer nach dem Spiel. "Wir haben unsere Spielweise, eklig auftreten zu wollen und gleich von Anfang an präsent zu sein, zum Teil vermissen lassen", wird der 21-Jährige auf der Vereinswebsite zitiert.

Auch Trainer Rüdiger Rehm kritisierte, dass seine Elf in den Zweikämpfen oftmals zu passiv war. "Wir haben diese Duelle nicht eklig genug geführt. Vielleicht hätten wir ihnen in der ein oder anderen Situation auch etwas mehr wehtun müssen", sagte Rehm auf einer Pressekonferenz. "Wir konnten uns nach vorne nicht durchsetzen und sind weder in die Laufduelle noch in die Eins-gegen-Eins-Duelle gekommen." Außerdem habe seine Mannschaft nicht die nötigen Erfolgsmomente gehabt, um gegen einen höherklassigen Gegner ins Spiel zu finden.

FCI-Stürmer Testroet erwartet intensive Spiele

Angreifer Pascal Testroet versuchte in seiner Bilanz, den Blick ganz schnell wieder nach vorne zu richten. "Ich erwarte intensive Spiele in der kommenden Woche", so der Routinier. Und tatsächlich ist der Terminkalender der Schanzer voll. Am Sonntag kommt es zunächst zum Aufgalopp bei Borussia Dortmund II, das Wehen Wiesbaden zum Liga-Auftakt immerhin ein Unentschieden abverlangte. "Dort müssen wir vom ersten Moment an gegenhalten", forderte Testroet. Am Mittwochabend in einer Woche rechnet der 31-Jährige mit einem "Hexenkessel" an der Bremer Brücke beim VfL Osnabrück. Nur drei Tage später empfängt der FCI den 1. FC Saarbrücken.

Zukunft von Röhl noch ungeklärt - Interesse aus der Bundesliga

Ob in den anstehenden Partien auch der umworbene Mittelfeldspieler Merlin Röhl auflaufen wird, ist unklar. Sowohl Borussia Mönchengladbach als auch der SC Freiburg sollen die Fühler nach dem 20-jährigen Talent ausgestreckt haben. Die Ablöseforderung der Ingolstädter soll im niedrigen einstelligen Millionenbereich liegen. Im Pokal kam der Youngster über 90 Minuten zum Einsatz.