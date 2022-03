"Nicht direkt eine Rote Karte": Lieberknecht fordert Gelb für sich und betreibt Selbstschutz

Darmstadt musste im Topspiel gegen Bremen in Unterzahl spielen und verlor am Ende knapp. Für Darmstadts Torsten Lieberknecht war die Rote Karte nicht die einzige Entscheidung, mit der er nicht einverstanden war.

Darmstadt 98 legte einen guten Start beim Topspiel in Bremen hin, bis in die 23. Minute: Dort entschied Schiedsrichter Robert Schröder nach VAR-Hinweis auf glatt Rot für Klaus Gjasula. Zunächst hatte der Referee nur Gelb gezeigt, in der Review-Area sah Schröder dann aber, dass der Darmstädter den Bremer Romano Schmid mit offener Sohle voll am Knie erwischt hatte - und revidierte seine Entscheidung.

Lieberknecht mit Roter Karte nicht einverstanden

Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht war mit dieser Meinungsänderung gar nicht einverstanden. "In den Videobilder sieht es immer etwas heftiger aus", versuchte der SVD-Coach die Szene bei "Sky" zu relativieren. "Das Bein steht nicht, das Bein ist in der Luft und der Tritt von Klaus kommt - ich finde aber nicht in der Schärfe. Wenn man auf dem Platz steht und hat auch mal so einen Tritt abgekommen, das ist aus meiner Sicht keiner, wo man sagt, das ist direkt eine Rote Karte", erklärte Lieberknecht seine recht exklusive Sichtweise.

"Solche Tritte schon oft abgekommen"

Gerade in seiner aktiven Zeit habe Lieberknecht "solche Tritte schon oft abgekommen". Der Trainer wünscht sich bei der Bewertung solcher Szenen auch den Fakt, ob der getroffene Spieler weiterspielen kann. Diese Rote Karte war "der Knackpunkt in dieser Partie, weil wir bis dahin die klar bessere Mannschaft waren".

Nach der vertretbaren Roten Karte kam Bremen mehr auf und erspielte sich einige Möglichkeiten, scheiterte aber oft am starken Marcel Schuhen. Am Ende überwand Niclas Füllkrug den Keeper kurz nach Wiederanpfiff aber doch und traf zum Bremer 1:0-Siegtreffer.

Lieberknecht fordert seine eigene Gelbe Karte

Neben dem Platzverweis war Lieberknecht mit mehreren Zweikampfbewertungen des Schiedsrichter-Gespanns nicht einverstanden. Der komplette Frust entlud sich schließlich in Minute 68, als Jannik Müller für sein Foul an Eren Dinkci die Gelbe Karte sah. "Wenn eine ähnliche Situation auf der anderen Seite passiert, dann ist auch mein Geduldsfaden zu Ende", erklärte Lieberknecht seine Aufregung und meinte damit ein Foul von Jean-Manuel Mbom an Mathias Honsak, bei dem der Bremer keine Gelbe Karte bekommen hatte.

Den Karton sah dafür Lieberknecht selbst. "Ich habe ja auch meine Gelbe Karte selbst gefordert, dass er mir sie endlich geben soll." Auch nach der Partie habe es keine Aussprache mit Schiedsrichter Schröder gegeben - im Gegenteil: "Das war Selbstschutz mir gegenüber, dass ich heute mal nicht hingehe."