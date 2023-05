"Nicht die Perfektion großer Kunst, sondern unbegrenzten Reichtums"

In England sieht man auch die Schattenseiten von Manchester Citys Finaleinzug, in Madrid wird die Rüdiger-Frage zur Randnotiz, in Italien sorgt man sich um Inter: Internationale Pressestimmen zu Reals 0:4 bei ManCity.

England

Guardian: "Es war wahrscheinlich Citys größte Leistung unter Pep Guardiola, eine Art fußballerische Perfektion, ein Museumsstück, nicht nur eine Lektion, sondern eine Schelte. (...) Jeder andere Verein auf der Welt hat Schwächen oder Problembereiche, die er im Moment nicht beheben kann (...). Guardiola hingegen bekommt das Personal, das er will, die Spieler, die er will, wann er will (...). Man nimmt also nicht nur Erling Haaland unter Vertrag, sondern auch Julian Alvarez, um ihm eine Pause zu verschaffen. (...) Wenn Sie jemand beschuldigt, gegen die Regeln zu verstoßen, heuern Sie die besten Anwälte der Welt an, um sie abzuschießen. Das ist Perfektion, aber nicht so sehr die Perfektion großer Kunst, sondern die Perfektion einer fein geführten militärischen Kampagne, die Perfektion unbegrenzten Reichtums, die Perfektion politischer Stärke, die Perfektion einer sinnlosen, kilometerhohen Kristallpyramide mitten in der Wüste. (...) Jeder in diesem Sport ist ein wenig befleckt, und selbst auf diesem ungleichen Spielfeld haben die Fans von City ihren Moment des vollkommenen Triumphs verdient. Genauso aber ist niemand sonst verpflichtet, irgendetwas dabei zu empfinden."

Daily Mail: "ManCity entthront die europäischen Aristokraten einen nach dem anderen und etabliert eine neue Ordnung. City hat den Titelverteidiger der Champions League am Mittwochabend im Halbfinal-Rückspiel nicht nur geschlagen. Sie haben sie überwältigt. Sie haben sie deklassiert. Sie haben sie wie mürrische Kinder aussehen lassen, die es satt haben zu verlieren."

Guardiola muss sich gefühlt haben, als wäre er gestorben und in den Himmel gekommen. Sun

Telegraph: "Das war Fußball von einem anderen Planeten, besonders in der ersten Halbzeit, in der keine Mannschaft der Welt mit ihnen hätte mithalten können. Real wurde auseinandergenommen. Inter wird keine Chance gegen die Mannschaft haben, die sich möglicherweise als die größte aller Zeiten in der Geschichte des englischen Fußballs herausstellt."

Sun: "Four-Midable! Das war eine Nacht, in der eine siebenjährige Regierungszeit ihren Höhepunkt erreichte, in der Perfektion zu sehen war und in der der unmögliche Traum vom Triple zur unwahrscheinlichen Wahrscheinlichkeit wurde. Guardiola muss sich gefühlt haben, als wäre er gestorben und in den Himmel gekommen."

BBC: "Die Art und Weise, wie Real demontiert wurde, hatte etwas brutal Schönes an sich. Als City mit 2:0 in Führung gegangen war, schienen Größen wie Luka Modric, Toni Kroos und Karim Benzema schienen in den Momenten wie betäubt zu sein, und der berühmt-berüchtigte Trainer Carlo Ancelotti wirkte niedergeschlagen und ratlos, als er sich an der Seitenlinie mit Vinicius Junior unterhielt."

Spanien

Mundo Deportivo: "Der schmerzhafte K. o. beschleunigt die Abgänge und Erneuerung bei Real. Guardiolas Team besiegte das schwache Madrid mit Leichtigkeit."

City war ein Wirbelsturm, der jede Mannschaft weggeblasen hätte, selbst eine mit elf Rüdigers. Marca

Marca: "Wie Real Madrid vollständig vor der übermächtigen Mannschaft Manchesters kapitulierte, war ein Schock historischen Ausmaßes. (...) Der 15. (CL-Titel) wird noch warten müssen. Wahrscheinlich nicht lange, wenn man die DNA des Vereins bedenkt. City war ein Wirbelsturm, der jede Mannschaft weggeblasen hätte, selbst eine mit elf Rüdigers. Ancelotti ging ein Risiko ein, indem er den deutschen Innenverteidiger nicht einsetzte, und man kann nicht sagen, dass dieser Schritt schlecht war. Natürlich auch nicht gut. Aber das spielte keine Rolle."

As: "ManCity ist zum zweiten Mal in ein Champions-League-Finale eingezogen, ohne Haaland zu brauchen. Beim letzten Mal, vor zwei Jahren, schafften sie es vor einer stillen, leeren Tribüne, diesmal mit der vollen Kraft des Publikums und der Mannschaft gegen nicht existierenden Madrid, ohne Spiel und ohne Seele. Die weiße Fahne wird für einige Tage auf Halbmast wehen. Es gibt nichts, was Madrid mehr ärgert, als einen Pokal zu verleihen, den sie als ihr Eigentum betrachten. Noch dazu, wenn sie es mit verschränkten Armen tun - bei einer dieser Niederlagen, die Konsequenzen nach sich ziehen."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Guardiolas Marsmenschen ziehen ins Finale ein. Angesichts dieser Mannschaft kann Inter nur zittern. Manchester City versenkt Real Madrid, das noch nie so fahl und konfus war."

Corriere dello Sport: "Manchester City ist eine Mannschaft aus Monstern, die jeden Gegner in ihren Griff bekommen kann. Es scheint, als würde die Mannschaft aus 14 und nicht aus elf Spielern bestehen."

Tuttosport: "Ein Orkan von Toren treibt Manchester City nach Istanbul. Wenn Inters Coach Inzaghi das Match gesehen hat, wird er sich Sorgen machen. Manchester City radiert Real Madrid aus, eine Mannschaft."

La Repubblica: "Der Löwe Manchester City vernichtet Ancelottis Real und bezeugt, die stärkste Mannschaft der Welt zu sein. Nach dem 1:1 des Hinspiels geht das Match mit einer Demütigung für die Blancos zu Ende, die von der brutalen Schönheit des Katalanen Guardiolas besiegt werden."

La Stampa: "Die erfahrenen Real-Spieler kapitulieren vor dem Adrenalin, der Technik und der Qualität von Guardiolas Truppe. Eine halbe Stunde lang bekommt Real keinen Ball. Das sind keine gute Aussichten für Inter in Istanbul."