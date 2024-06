"Nicht der gleichen Meinung": ter Stegens Umgang mit seiner Situation

Die deutsche Nationalmannschaft geht mit Manuel Neuer als Nummer eins ins anstehende EM-Turnier. Dass Marc-André ter Stegen somit erneut nur die Rolle als Herausforderer bleibt, beschreibt dieser zwar als "sehr enttäuschend", doch für schlechte Stimmung möchte der 32-Jährige nicht sorgen.

Nachdem sich Manuel Neuer im Dezember bei einem Skiunfall das Schien- und Wadenbein brach, stand Marc-André ter Stegen wieder einmal parat. Die mittlerweile 32 Jahre alte "ewige Vertretung" des fünfmaligen Welttorhüters hütete seither das Tor der deutschen Nationalmannschaft, lieferte in den vergangenen eineinhalb Jahren überragende Leistungen beim FC Barcelona - und muss nun doch bei der Heim-EM zurück in die zweite Reihe rücken. Weil Neuer, wie auch schon vor der WM 2018, rechtzeitig fit wurde und ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits früh als Stammkeeper für das Turnier benannte.

Am Ende des Tages hast du eine Verantwortung der Gruppe gegenüber. Ich werde helfen, wo ich kann. MArc-André ter Stegen

"Es ist keine angenehme Situation", gab ter Stegen am Dienstag bei einem Medientermin der DFB-Elf im Teamquartier in Herzogenaurach zu. Beim Test der Nationalmannschaft gegen die Ukraine am Montagabend in Nürnberg (0:0) hütete Neuer das Tor, ter Stegen fand sich wie erwartet auf der Bank nieder - obwohl er im kicker-Formcheck abermals besser abschnitt als sein Konkurrent. Auch in der Gunst der kicker-User lag ter Stegen vor Neuer. "Der Trainer hat die Entscheidung getroffen, die akzeptiere ich, auch wenn ich nicht der gleichen Meinung bin."

Podcast Jetzt die erste Folge hören: Die goldene Generation Der neue Podcast "Der vierte Stern" ist eine Reise durch die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Dort will die DFB-Elf endlich den Titel holen. Doch im Vorfeld: viel Unruhe und verletzte Leistungsträger. Ein schmerzhaftes Beispiel: Sami Khediras Kreuzbandriss sieben Monate vor der WM. alle Folgen

"Ich habe es zum Bundestrainer gesagt, das eine ist das Sportliche, das andere ist das Menschliche. Ich möchte, dass sich alle auf mich verlassen können", erklärte der 40-malige Nationalspieler. "Für mich selber ist es enttäuschend, sehr enttäuschend. Aber am Ende des Tages hast du eine Verantwortung der Gruppe gegenüber. Ich werde helfen, wo ich kann."

Neuer: "Es ist leider so, weil er auch ein Weltklasse-Torwart ist"

"Das ist ein bekanntes Problem auf der Torhüterposition", zeigte auch Neuer Verständnis für die Enttäuschung seines Kontrahenten. "Es gab noch keinen Trainer, der zwei Torhüter hat spielen lassen. Die Entscheidung ist immer eine schwierige. Marc kennt die Situation. Man muss schon sagen, es ist leider so, weil er wirklich auch ein Weltklasse-Torwart ist, der gute Leistungen gezeigt hat. Aber das ist auch Teil des Business."

Zum Thema Neuer - großer Stolz und ein Wackler

Unmut gegenüber Neuer verspürt ter Stegen aber nicht, wie er versicherte. "Das hat nichts mit Manu zu tun, wir haben die gleiche Position. Es hat auch auf persönlicher Ebene nichts mit ihm zu tun. Wir haben ein gutes Verhältnis. Auch wenn wir um das gleiche Ziel kämpfen, heißt es nicht, dass ich ihn nicht mögen würde."