"Nicht da erwartet, wo sie jetzt stehen": Kiels Rapp optimistisch vor Bielefeld

Kiels Cheftrainer Marcel Rapp zeigt sich auf der Pressekonferenz vor dem anstehenden Spiel zuversichtlich und zieht positive Dinge aus der Niederlage gegen den HSV. Die nächste Chance auf Punkte gibt es am Samstag - die Störche sind in Bielefeld zu Gast.

"Enttäuscht und stolz" ist man in Kiel nach der 2:3-Heimniederlage gegen den HSV - laut Coach Rapp ist man für eine "sehr gute Leistung gegen die vermeintlich beste Mannschaft der Liga nicht mit Punkten belohnt worden". Zwei späte Tore für die Gastgeber waren am Ende nicht genug, der Trainer zieht dennoch positive Schlüsse aus dem Spiel gegen die Hamburger: "Man hat gesehen, dass wir die Intensität mitgehen können".

Potenzial der Mannschaft ist immens. Marcel Rapp

Nun kommt es für die Störche also zum Auswärtsspiel beim aktuellen Tabellen-16. aus Bielefeld. Die Arminia verlor ihre letzte Partie ebenfalls - ein später Gegentreffer besiegelte die 0:1-Niederlage in Nürnberg. Trotz der vor der Saison nicht absehbaren großen Probleme der Bielefelder - auch Kiel-Trainer Rapp hatte die Arminen "nicht da erwartet, wo sie jetzt stehen" - warnt der Kieler Coach vor dem nächsten Kontrahenten: "Das Potenzial der Mannschaft ist immens. Die Jungs wissen, was auf uns zukommt".

Holtby Option für den Kader

Mit Marco Komenda (OP nach Sehnenriss), Johannes van den Bergh (Fußprobleme) und Benedikt Pichler (Entzündung im Fuß) muss Rapp weiterhin auf drei wichtige Akteure verzichten. Positive Nachrichten gibt es aber auch - Lewis Holtby hat seine Knieprobleme auskuriert und hat Chancen auf einen Platz im Spieltagskader.

In den letzten vier Begegnungen der beiden Teams konnte die Arminia jedes Spiel für sich entscheiden, einen Auswärtserfolg der Störche in Bielefeld sucht man sogar vergeblich. Mit dem Beenden dieser Negativ-Serie könnten die Kieler den Anschluss auf die Spitzenplätze der zweiten Liga halten - Anpfiff in der Schüco Arena ist am Samstag um 13 Uhr (LIVE! bei kicker).