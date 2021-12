"Nicht clever": Berliner Selbstkritik nach Bayern-Pleite

Die bittere Heimniederlage gegen den FC Bayern Basketball hat einige Baustellen bei Meister Berlin offengelegt.

Die offensichtlichsten Mängel zählte Head Coach Israel Gonzalez direkt selbst auf. "Wir müssen solider in der Defense sein", sagte er nach dem 73:80 (38:41) im BBL-Gipfer zwischen Meister und Vize-Titelträger. Auch müsse sein Team die "Eins-gegen-eins-Verteidigung verbessern", so Gonzalez, "wir müssen diese Dinge analysieren und daran arbeiten."

Für Berlin war es bereits die zweite Niederlage gegen den FCBB. Im Oktober hatte die Hauptstädter in der Euroleague gegen die Münchner den Kürzeren gezogen (69:82). "Wir haben noch einiges Potenzial", sagte Gonzalez und blickte nach vorne. Nationalspieler Johannes Thiemann bemühte sich ebenfalls um positive Töne: "Phasenweise haben wir nicht clever gespielt, im Großen und Ganzen war das schon ganz gut."

Bayern-Coach Andrea Trinchieri war mit seiner Mannschaft, die wettbewerbsübergreifend den fünften Sieg in Serie holte und die Tabellenführung in der Bundesliga festigte, hingegen sehr zufrieden. "Wir konnten in den letzten fünf Minuten unsere beste Leistung produzieren", sagte der Italiener: "Das war ein wichtiger Auswärtssieg. Wir haben die richtigen Dinge gemacht, um auch das zweite Spiel unserer gemeinsamen Geschichte in dieser Saison zu gewinnen."

Nick Weiler-Babb, an seinem 26. Geburtstag mit 18 Punkten bester Bayern-Werfer, hob die Bedeutung des Duells hervor. "Wir wollten ein Statement setzen und das haben wir gemacht", sagte der Amerikaner: "Wir werden den Sieg und meinen Geburtstag ein bisschen feiern, aber wir haben bei diesem Spielplan nicht viel Zeit dafür."

Nun geht es für beide Klubs in der EuroLeague weiter. Die Bayern spielen am Mittwoch bei Olympiakos Piräus (19 Uhr) und am Freitag bei Roter Stern Belgrad (20.45). Alba tritt am Dienstag (20.45) bei Real Madrid und am Freitag (19 Uhr) gegen ZSKA Moskau an.