"Nicht bereit, die Leistung zu bringen": Nadal sagt Australian Open verletzt ab

Die Tenniswelt hatte es befürchtet, nun äußerte sich Rafael Nadal selbst und gab Gewissheit: Der Spanier wird nicht bei den Australian Open antreten. Die Verletzung ist allerdings nicht so schlimm wie befürchtet.

Nach einer kniffligen Hüftbeugerverletzung war Rafael Nadal im vergangenen Jahr monatelang ausgefallen und erst im Dezember im australischen Brisbane auf die Tour zurückgekehrt. Dort machte er mit starken Leistungen gegen Dominic Thiem und Jason Kubler gleich wieder auf sich aufmerksam, im Viertelfinale war dann aber Schluss.

Der 22-malige Grand-Slam-Champion unterlag in einem Marathon-Match dem Australier Jordan Thompson mit 7:5, 6:7, 3:6. Fast dreieinhalb Stunden standen beide auf dem Court. Eine schweißtreibende und kraftraubende Angelegenheit - und eine, die dem 37-jährigen Nadal viel abverlangt hat. Zu viel? Im dritten Satz musste sich der Mallorquiner abseits des Courts aufgrund von Schmerzen im linken Oberschenkel von Physiotherapeuten behandeln lassen.

Hoffnung zerschlägt sich: "Im Moment bin ich nicht bereit"

"Es ist eine ähnliche Stelle wie im letzten Jahr, aber anders", hatte Nadal unmittelbar nach dem Match zu Protokoll gegeben: "Ich habe das Gefühl, dass es mehr der Muskel ist." Der Iberer hatte zu diesem Zeitpunkt noch die Hoffnung, "dass ich nächste Woche wieder trainieren und in Melbourne spielen kann".

Am Sonntagmorgen teilte Nadal dann allerdings via "X" mit, dass er bei den Australian Open, die vom 14. Bis zum 28. Januar in Melbourne stattfinden werden, nicht teilnehmen kann. "Im Moment bin ich noch nicht bereit, in 5-Satz-Matches die maximale Leistung zu bringen. Ich fliege zurück nach Spanien, um meinen Arzt aufzusuchen, mich behandeln zu lassen und mich auszuruhen", so der Sandplatzkönig.

Nadal gibt nicht auf: "Wir sind alle positiv gestimmt"

Wie sich bei einem MRT herausstellte, hat sich Nadal einen kleineren Riss im Muskel zugezogen, der die Teilnahme verhindert. Dabei sei der Riss jedoch nicht in dem Muskel, der ihm in Brisbane Sorgen bereitet hatte, was Nadal als "gute Nachricht" bezeichnete. "Ich wollte unbedingt hier in Australien spielen, und ich hatte die Chance, ein paar Spiele zu bestreiten, die mich sehr glücklich und positiv gestimmt haben", teilte er mit.

Dennoch ist es ein weiterer Rückschlag für den Spanier, der inzwischen auf eine lange Verletzungshistorie zurückblicken kann - die Hoffnung aber nicht aufgibt: "Wir sind alle positiv gestimmt, was die weitere Entwicklung der Saison angeht."