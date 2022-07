Nicht bei der US-Tour dabei: Das sind Barcelonas Verkaufskandidaten

Am kommenden Samstag reist der FC Barcelona zur Saisonvorbereitung in die USA. Ein Quartett, das den Verein verlassen soll, wird dann offenbar nicht dabei sein.

Zwei Wochen, vier Spiele: Der FC Barcelona wird einen Großteil der Vorbereitung über dem großen Teich verbringen. Vier Spielern bleiben die Strapazen erspart, ob sie nun wollen oder nicht. Trainer Xavi wird laut "Marca"-Informationen auf Samuel Umtiti, Oscar Mingueza, Riqui Puig und Martin Braithwaite verzichten.

Das Quartett soll den Klub verlassen, was sich allerdings als schwierig gestaltet. Umtiti wurde mit Stade Rennes in Verbindung gebracht, Mingueza mit Monza. Verliehen hat Barcelona jüngst Clement Lenglet, der bei Tottenham Hotspur untergekommen ist. Riqui Puig gilt als einer der Publikumslieblinge bei Barça, doch der Durchbruch wird dem 22-Jährigen offenbar nicht mehr zugetraut. In der vergangenen Saison kam er auf 15 Einsätze, 13-mal wurde er eingewechselt.

Braithwaite will zur WM - Pjanic ebenfalls chancenlos

Und Braithwaite? Der Däne steht besonders unter Druck, denn die WM in Katar steht vor der Tür. Ohne Einsätze wird er kein Ticket erhalten, somit muss der Angreifer zügig einen neuen Klub finden. Auch Miralem Pjanic werden keine Chancen unter Xavi eingeräumt. Laut "AS" ist noch unklar, ob er mit in die USA reisen wird.

Abzuwarten bleiben die Entwicklungen bei den Verkaufskandidaten Frenkie de Jong und Memphis Depay. De Jong soll am Montag von Barcelona mitgeteilt worden sein, dass man ihn nicht halten werde. Eine Delegation von Manchester United war gestern in Katalonien vorstellig geworden.

Auch Depay ist offenbar auf dem Markt, obwohl der Angreifer mehrfach betont hat, in Barcelona bleiben zu wollen. Ob die beiden mit auf die USA-Tour gehen, werden die kommenden Tage zeigen.