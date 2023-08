"Nicht beabsichtigt": Fritz skizziert die zähe Suche für links

Seit Wochen sucht der SV Werder Bremen noch einen Neuzugang für die linke Außenbahn. Weshalb ein Neuzugang so lange auf sich warten lässt.

Mit seiner Aussage nach dem 0:4-Ligaauftakt gegen den FC Bayern hatte Werder-Coach Ole Werner durchaus für Verwunderung gesorgt. Noch etwas "frischer Wind" würde dem Bremer Kader ganz guttun - wenige Tage vor Ende der Transferperiode. Am Donnerstag konkretisierte der 35-Jährige seine Aussage: "Du lebst immer davon, dass Dinge sich verändern und Veränderungen zu Entwicklung führen. Deshalb ist es unsere Aufgabe, dass man neue Einflüsse einbringt."

Fakt ist, dass sich noch etwas tun wird. "Es ist nicht so, dass wir fertig sind mit der Kaderplanung", betonte Werner und spielte darauf an, dass "wir zumindest noch eine Baustelle haben, die wir schließen müssen". Dabei handelt es sich um die linke Außenbahn, die seit dem Abgang von Lee Buchanan mit Anthony Jung nominell nur noch einmal besetzt ist - keine Neuigkeit. Doch weitere Neuigkeiten lassen in dieser Personalie immer noch auf sich warten.

Fritz: "Es kann noch ein paar Tage dauern"

"Wir hätten den Linksverteidiger auch schon gerne", sagte Leiter Profifußball Clemens Fritz: "Es war unser Anspruch, die Mannschaft früh zusammenzuhaben." Doch die Konkurrenz auf dem Transfermarkt in Verbindung mit den von ihm "oft genug angesprochenen" begrenzten wirtschaftlichen Mitteln lässt die Suche nach wie vor eher zäh verlaufen. "Wir machen das nicht beabsichtigt", so Fritz über die nun schon seit einem Monat ausgebliebene Lösung für einen Buchanan-Nachfolger: "Manchmal muss man sich in Geduld üben, um die Dinge auch in der Qualität umsetzen zu können, die wir gerne für uns hätten."

Möglich, dass die Ablöse-Forderungen abgebender Vereine zum Ende der Transferperiode abnehmen, erläuterte er. Ebenso möglich: Dass ein anderer Klub Werder einen umworbenen Spieler in dieser Zeit noch wegschnappt…

Mbom und Saudi-Arabien? "Das ist Quatsch"

Ob der am Donnerstag verkündete Abgang von Manuel Mbom zum dänischen Klub Viborg FF womöglich finanziell dabei helfen könnte, eine solche Verpflichtung zu realisieren, scheint eher nicht der Fall. "Wirtschaftlich nehmen wir Einsparungen vor", erklärte Fritz: "Aber es kann nach wie vor noch ein paar Tage dauern, da hat sich nichts dran geändert."

Bei Mbom war es dem 42-Jährigen indes ein Anliegen klarzustellen, "dass er den Weg nach Viborg bewusst gewählt hat", weil er von der Spielanlage und -idee seines neuen Klubs überzeugt war - trotz Angeboten, "wo er den einen oder anderen Euro mehr verdient hätte", so Fritz. Dass der 23-Jährige plante, wie vereinzelt berichtet wurde, nach Saudi-Arabien zu wechseln, "das ist Quatsch". Aufgrund der "unglücklichen" Konstellation nach Mboms Achillessehnenriss in der Vorsaison und der hohen Konkurrenzsituation auf seiner Position in Bremen habe der Wechsel nach Dänemark laut Werders Profi-Chef nun schlicht "Sinn ergeben".