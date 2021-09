"Nicht ausgerechnet gegen 96": Schatzschneiders Abschied vom Zweitliga-Torrekord naht

Zwei Treffer fehlen noch. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit, wann der Schalker Simon Terodde zum besten Torschützen der Zweitliga-Geschichte aufsteigt. Sein Vorgänger zeigt sich fair - und hat doch auch ein bisschen Bauchgrummeln.

Als "Gerd Müller der 2. Liga" wurde er so manches Mal tituliert, doch Dieter Schatzschneider fühlte sich dann bestenfalls geschmeichelt, nicht aber korrekt eingeordnet. Auf eine Stufe mit dem legendären, kürzlich nach langer Krankheit verstorbenen Münchner Stürmerkollegen mochte er sich nie stellen. "Das, was Gerd erreicht hat, steht weit über allem."

Wenn der Ex-Hannoveraner nun aller Voraussicht nach schon in den nächsten Tagen, spätestens Wochen seinen im Mai 1987 aufgestellten und damit über 34 Jahre alten Rekord von 153 Toren in der 2. Liga an den Schalker Simon Terodde verlieren wird, will er es aber ganz im Müller-Stil hinnehmen. "Wäre es Gerd noch möglich gewesen, hätte er Robert Lewandowski sicherlich als einer der ersten gratuliert", so Schatzschneider zu der kürzlich vom Polen erreichten neuen Bestmarke von 41 Saisontoren, mit der er Müllers ewige 40-Tore-Serie von 1971/72 übertraf. "So will ich es auch halten."

Er ist vor dem Tor ein Instinktfußballer wie ich es damals war. Dieter Schatzschneider über Simon Terodde

Ein bisschen Bauchgrummeln gibt es bei Schatzschneider aber dennoch. Terodde fehlt bei derzeit 152 Treffern noch ein Tor zum Gleichstand und ein weiteres zum Führungswechsel in der ewigen Torschützenliste des Unterhauses. An diesem Sonntag spielt er mit Schalke gegen den Vorletzten Ingolstadt und dann im Spiel danach in - Hannover! "Er soll mir bloß nicht ausgerechnet mit Toren gegen 96 den Rekord abnehmen. Das müsste nicht sein!" sorgt sich Schatzschneider, der einst auch für Fortuna Köln in Liga zwei und sogar auch für Schalke von 1984 bis 1986 in der Bundesliga spielte, mit seinem niedersächsischen Heimatverein aber bis heute sehr eng verbunden ist. Wie auch immer: Die Hand werde er seinem Nachfolger rund um das Spiel am 15. Oktober in jedem Fall gerne reichen. "Schließlich habe ich Simon Terodde bisher noch nicht persönlich kennengelernt." Daran, dass dieser ein würdiger Erbe seiner Allzeit-Höchstmarke sein wird, lässt der heute 63-Jährige keinen Zweifel. "So etwas musst du dir erstmal erarbeiten. Das Stürmerleben gegen die Verteidiger der 2. Liga ist hart. Simon hat es hinbekommen - er ist vor dem Tor ein Instinktfußballer wie ich es damals war."

DFL erkannte Schatzschneider im Nachhinein ein Tor ab

Schatzschneider ist auf den Stabwechsel vorbereitet und sieht ihm gelassen entgegen. Den bevorstehenden Abschied von seinem Rekord trägt er mit Fassung. Richtig ärgern musste sich die Hannoveraner Angriffs-Ikone allerdings über die DFL, die es tatsächlich fertigbrachte, die Schatzschneider-Tore seit Juli 1978 noch einmal in den Archiven zu checken und festzustellen, dass einer der vermeintlichen drei Treffer für Hannover beim 4:2-Sieg am 27. Juli 1979 in Wirklichkeit ein Eigentor von Uwe Groothuis vom damaligen Gegner OSC Bremerhaven war.

Simon Terodde wird neuer Rekordhalter und ich gönne ihm das von Herzen. Dieter Schatzschneider

"Wofür hochbezahlte Mitarbeiter bei der DFL so Zeit haben…", wundert sich Schatzschneider, wie aus seinen lange Zeit 154 Toren somit offiziell nun 153 wurden. Sein Trost: "Auch wenn ich bald nur noch der zweitbeste Torjäger bin - meine Leistung bleibt ja bestehen." Und relativ gesehen liegt er vorerst im Duell der Giganten sogar weiter vorne. Mit 0,76 Toren pro Spiel steht er mit seinen insgesamt 201 Zweitligaspielen vor Terodde, der aktuell nach 261 Partien "lediglich" auf einen Quotienten von 0,58 kommt. Zahlenspielerei! Für Schatzschneider ist klar: "Tore sind Tore. Das ist es, was zählt. Simon Terodde wird neuer Rekordhalter und ich gönne ihm das von Herzen. Er hat es sich verdient."