"Nicht auf eins festlegen": Dresden hat Pokalspiel und brisantes Ligaduell vor der Brust

Anfang Oktober unterlag Dynamo Dresden dem FC St. Pauli mit 0:3. Am Mittwochabend gibt es für die Sachsen im DFB-Pokal die Chance zur Revanche. Doch ist das anschließende Spiel nicht sogar wichtiger?

Im Liga-Alltag steht der Aufsteiger nämlich unter Zugzwang. Fünf der letzten sechs Partien gingen verloren - zuletzt mit 0:3 beim FC Schalke. Im Heimspiel gegen den SV Sandhausen sollte dieser Trend am kommenden Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gestoppt werden, um nicht vom direkten Konkurrenten in den Tabellenkeller gezogen zu werden.

Zuvor empfängt die SGD am Mittwochabend (18.30 Uhr) noch den FC St. Pauli im Pokal. Beiden Spielen schenkt Trainer Alexander Schmidt im Vorfeld die gleiche Aufmerksamkeit: "Ich will mich da gar nicht auf eines festlegen. Da schlägt in meiner Brust ganz klar das Herz eines Fußballers. Wir gehen beide Aufgaben voll fokussiert an und möchten beide unbedingt gewinnen."

Zuletzt drei Spiele ohne Torerfolg

Der zeitlichen Abfolge bedingt, ging es in der Pressekonferenz an diesem Dienstag aber in erster Linie um den DFB-Pokal. "Wir wissen, was auf uns zukommt - und das ist momentan die beste Mannschaft der 2. Liga. Aber wir spielen zu Hause und werden mit unseren Grundtugenden und den positiven Ansätzen der letzten Spiele alles für den Sieg tun", erklärte Schmidt

"Von der Leistung her haben wir gegen Schalke nicht enttäuscht", blickte der Trainer nochmal auf die Partie vom Samstagabend zurück. Doch die fehlende Torgefahr sorgte letztlich für Ernüchterung - bereits im dritten Spiel in Folge stand vorne die Null. Dass der Kiezklub mit nur zehn Gegentreffern die zweitbeste Defensive der Liga stellt, macht die Situation nicht einfacher. "Uns ist bewusst, dass Fußball am Ende ein Ergebnissport ist und wir diese zuletzt nicht erzielt haben. Da kommt uns jetzt jedes Spiel gelegen, in dem wir den Bock umstoßen können", zeigt sich Schmidt dennoch optimistisch.