"Nicht ans Verkacken gedacht": Königsörffer blieb beim Derby-Siegtreffer gelassen

Mit dem Sieg im Sachsenderby gegen Erzgebirge Aue konnte Dynamo Dresden einen kleinen Befreiungsschlag landen. Ransford-Yeboah Königsdörffer und Coach Alexander Schmidt äußerten sich anschließend mahnend, aber auch erleichtert.

Das Sachsenderby zwischen Aue und Dresden wurde durch den Treffer von Ransford-Yeboah Königsdörffer zugunsten der SGD entschieden. Der 20-Jährige trat nach dem wichtigen Auswärtssieg ans Mikrofon des MDR und stellte klar, dass er im Eins-gegen-eins mit Aue-Keeper Martin Männel "nicht ans Verkacken gedacht" hat und den Ball "einfach mit der Pike durch die Beine des Torhüters" schoss. Unterm Strich sah der junge Angreifer einen "verdienten Sieg. Wir freuen uns und auch die Fans freuen sich zuhause."

Da waren einige brenzlige Situationen für uns dabei. Alexander Schmidt

Dynamo-Coach Alexander Schmidt sieht in Königsdörffer einen "jungen und talentierten Spieler, der sicherlich auch mal wieder schlechtere Spiele machen wird. Das gehört aber in dem Alter einfach dazu." Allgemein fand der 53-Jährige den Auftritt seiner Mannschaft unter dem Strich "zu wild und offen. Da waren einige brenzlige Situationen für uns dabei", was unter anderem an der unerwarteten Grundformation der Veilchen lag, die eine Dreierkette aufboten. Man habe beiden Mannschaften vor allem zu Beginn angemerkt, dass viel auf dem Spiel steht, fasst der Trainer den ersten Durchgang in der anschließenden Pressekonferenz zusammen.

"In der zweiten Hälfte hatten wir mehr Struktur und Ballbesitz", lautete das Fazit des Coaches über das verbesserte Auftreten im zweiten Durchgang. Lobende Worte fand er auch für die Veilchen, die "uns mit vielen Zweikämpfen alles abverlangt haben. Wir haben durch Königsdörffer den entscheidenden Punch gesetzt und sind sehr erleichtert."

Mit dem Derbysieg konnte Dynamo nach sechs Auswärtsniederlagen in Folge wieder einen Dreier vor fremder Kulisse einfahren und sich ein kleines Polster auf die Abstiegsränge erarbeiten. Nächste Woche steht dann am Samstag um 13.30 Uhr das nächste Gastspiel in Ingolstadt auf dem Programm.