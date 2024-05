"Nicht angekündigt": Sturm reagiert auf Pyro-Einsatz in der Nordkurve

Der überbordende Pyrotechnik-Einsatz der Grazer Nordkurve im Spiel gegen Red Bull Salzburg könnte dem SK Sturm teuer zu stehen kommen. Am Montag reagierte der Verein in einem Statement auf die Aktion seiner Anhängerschaft.

Der SK Sturm Graz hat am Montag in einem Statement auf den überbordenden Einsatz von Pyrotechnik im Rahmen des Bundesliga-Heimspiels gegen Red Bull Salzburg (2:2) reagiert. In diesem kam es nach 20 Minuten zu einer fast viertelstündigen Unterbrechung, da Anhänger aus der Nordkurve anlässlich des 20. Geburtstags der Fan-Gruppierung "Bastion Nord" zahlreiche Raketen und Leuchtstifte abgefeuert hatten.

Die Vereinsverantwortlichen seien im Vorfeld des Spiels über eine Choreografie informiert gewesen, teilte Sturm mit. "Nicht angekündigt war jedoch, dass es sich um den Einsatz von Pyrotechnik handeln wird, schon gar nicht in diesem Ausmaß. Pyrotechnik ist in Österreich generell verboten, der SK Sturm spricht sich ganz klar gegen diesen exzessiven Gebrauch wie am vergangenen Samstag aus."

Neben dem Verfahren der Bundesliga werde Sturm den Vorfall auch "intern genauestens aufarbeiten und intensiv mit den Fangruppen in Austausch treten. In diesem Vorgang werden auch Sachbeschädigungen an den Toren zum Stadiongraben geprüft, über welche die Pyrotechnik mutmaßlich ins Stadion transportiert wurde."

Von Seiten der Bundesliga droht den Grazern eine Strafe von bis zu 100.000 Euro. Nach der Anzeige der Liga werde es eine Anzeige geben, "bei der wir unsere Sicht der Sachlage darstellen werden", erklärte Sturm. Eine Entscheidung wird der zuständige Senat 1 frühestens am Montag, 25. September, treffen.