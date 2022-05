Nicht alles hängt an einem Spiel

Heute Abend wird im Stade de France in Paris Europas beste Vereinsmannschaft gekürt. Gedanken darüber, warum dieser Satz eigentlich falsch ist und wie wichtig Titel sind.

Aus Paris berichtet Thomas Böker

Streng genommen ist dieser einleitende Satz natürlich richtig. Wer die Champions League holt, gewinnt den bedeutendsten Wettbewerb im europäischen Klubfußball, vielleicht sogar global, wenn man sich die Dominanz der Europäer bei der Klub-WM anschaut.

Und doch - siegt da heute Abend wirklich die beste Mannschaft, wer auch immer es sein mag?

Zweifellos ist es dann die erfolgreichste in diesem Wettbewerb, denn sie hätte das wichtigste Match gewonnen. Wie, ob vielleicht sogar durch einen individuellen Fehler oder einen (un)glücklichen Umstand, interessiert keinen. Aber die beste?

The winner takes it all.

Das weiß auch Liverpools Trainer Jürgen Klopp, wenn er sagt, dass Erfolg oder Misserfolg letztlich das Urteil darüber fällen, ob eine Saison gut oder weniger gut war. Das ist so, und damit arrangiert er sich. Wenn er aber hinterherschiebt, dass er schon jetzt "unheimlich stolz" auf seine Mannschaft sei, ist das nicht minder wichtig, denn er wird es bestimmt auch sein, wenn Real Madrid heute den Henkelpott holt.

Weil er weiß, was sie geleistet hat. Weil er weiß, dass sie schon jetzt einen dicken Fußabdruck in der Geschichte des Fußballs hinterlassen hat. Dabei waren die Titel hilfreich, klar. Aber abseits davon hat sie mit einem eigenen Stil, mit Mut, Herz und Leidenschaft die Menschen begeistert.

Diese Sätze könnte man 1:1 auf Englands Meister Manchester City übertragen. Und doch hätte wohl jeder von einer schlechten Saison geredet, wenn Pep Guardiolas Team sie titellos beendet hätte. Doch will jemand nach den Eindrücken beider Halbfinals behaupten, Real Madrid sei die bessere Mannschaft gewesen, nur, weil sie ins Endspiel einzog?

Die Spanier sind nicht unverdient weitergekommen, weil die Skyblues im Hin- und Rückspiel teilweise brillant, aber auch fahrlässig agierten. Aber waren sie deswegen besser?

Im Fußball gibt es leider keine B-Note. Die Ästhetik und ihre Bewertung kommt dabei viel zu kurz. Der Erfolg ist am Ende das einzig entscheidende Argument, der Weg dorthin wird allzu oft zu kurzfristig gedacht. Von der Jugend bis zur Königsklasse. Langfristig sollte es belohnt werden, wenn eine Mannschaft versucht, Fußball zu spielen, statt die Kugel auf ihren schnellsten Stürmer lang nach vorne zu schlagen.

Dies hier soll kein Aufruf sein, die Leistungsgesellschaft abzuschaffen. Jeder will sich mit anderen messen, braucht Ergebnisse dazu.

Worum es geht, ist der Umgang mit den "Verlierern". Gerade jene in Finals. Auch sie verdienen Respekt und Anerkennung für ihre Leistung. Wird heute Abend jemand über Paris, Manchester United, Atletico Madrid schimpfen? An sie denken? Nein. Dabei sind sie es, die wirklich enttäuscht haben. Nicht das Team, das heute Abend "nur" Zweiter wird.

Das würde natürlich im gleichen Maße auch für Real Madrid gelten. Den erfolgreichsten Klub der Welt. Trainer Carlo Ancelotti hat den Henkelpott bereits dreimal gewonnen, ist zudem in fünf europäischen Top-Ligen Meister geworden. Dieses sportliche Lebenswerk des Italieners hängt nicht an den 90 oder 120 Minuten oder gar einem Elfmeterschießen in Paris. Auch der deutsche Weltmeister Toni Kroos, der zum fünften Mal diesen Pokal stemmen könnte, wäre kein schlechterer Fußballer, wenn es damit heute nichts wird. Schon jetzt verdient seine Leistung höchste Anerkennung.

Und Klopp? Der hat mit dem CL-Sieg 2019 und der Meisterschaft 2020 in Liverpool seinen inneren Frieden machen können, geht dementsprechend heute Abend viel freier ins Match als vor drei Jahren gegen Tottenham. Aber wäre er denn wirklich ein schlechterer Trainer, wenn er damals den Kürzeren gezogen hätte?

Natürlich nicht. Aber einer, der "schon wieder" ein Endspiel verloren hätte. Und dieses Spielchen machen alle mit. So würde es auch heute sein.

Es sei denn, dieses Hamsterrad wird mal für einen Moment gestoppt.