"Nicht akzeptabel": Flames scheitern am neuen Ducks-Rekordmann Gibson

Calgary konnte seinen Aufwärtstrend nicht fortsetzen, vielmehr gingen die Flames gegen Anaheim überraschend leer aus. Der Grund: John Gibson. Eine Achterbahnfahrt gab es für Lukas Reichel und die Chicago Blackhawks.

Calgary musste sich trotz Führung am Freitagabend Anaheim geschlagen geben, die Play-offs sind weiter in Gefahr. Dabei schien es nach zuletzt zwei Auswärtssiegen auch zu Hause im Scotiabank Saddledome nach Plan zu laufen. Nach torlosem erstem Drittel knackte Mikael Backlund die Ducks in Überzahl nach 27 Minuten. Doch dieser Treffer schien die Gäste wachgerüttelt zu haben, denn die antworteten mit einem Doppelschlag: Max Comtois (28.) und Brett Leason (32.) drehten das Spiel.

So sehr sich die Flames danach auch bemühten, es reichte nicht zum Ausgleich. "Wir dominieren das Spiel im dritten Drittel", stellte Verteidiger Rasmus Andersson fest, am Ende fand er alles nur "frustrierend". Zumal Derek Grant mit der Schlusssirene noch per Empty Net zum 3:1 für die Ducks traf. "Das ist nicht akzeptabel", ärgerte sich Abwehrspieler MacKenzie Weegar über die vermeidbare Niederlage.

Allerdings zeigte auch Ducks-Goalie John Gibson mit insgesamt 36 Saves eine starke Vorstellung und überholte damit ganz nebenbei in der Bestenliste Anaheims Guy Herbert, der 11.813 Saves hatte, Gibson steht nun bei 11.837.

Die Flames haben mit Blick auf eine Wildcard in der Western Conference vier Punkte Rückstand auf die Winnipeg Jets, umso schwerer wiegt der unerwartete Rückschlag gegen die Ducks.

Reichel bleibt mit den Blackhawks stecken

Mit den Play-offs dürfte Chicago ohnehin nichts mehr zu tun haben, die Blackhawks sind mit nur 49 Punkten aus 65 Spielen ist Chicago das drittschlechteste Team der Liga. Auch in Florida konnte das Team aus der "Windy City" nicht wirklich Boden gutmachen, gegen die Panthers gab es ein 3:4 nach Penaltyschießen.

Bei der sechsten Niederlage aus den letzten sieben Spielen rettete Cole Guttman die Blackhawks, die zunächst 2:0 führten und dann 2:3 zurücklagen, zumindest in letzter Minute mit dem Treffer zum 3:3 noch in die Verlängerung. Das Penaltyschießen entschied Brandon Montour für Florida, das in der Eastern Conference nur noch zwei Punkte Rückstand auf einen Wild-Card-Platz hat.

Der 20-jährige Lukas Reichel blieb in etwas mehr als 16 Minuten Eiszeit ohne Scorerpunkt.