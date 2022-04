Niakhaté: Laut Svensson einer der besten Mainz-Kapitäne aller Zeiten

Moussa Niakhaté und Jeremiah St. Juste gelten als Verkaufskandidaten von Mainz 05. Zum Bleiben zwingen will Bo Svensson keinen - für ihn ist es auch eine Frage der Motivation.

"So einfach gehen darf keiner, aber wir wissen alle, dass gute Spieler gefragt sind. Für St. Juste verläuft die Saison kurios, wegen zwei Schulter-OPs kommt er bislang nur auf acht Bundesligaeinsätze. Beide stehen mitten in ihrer Karriere und die Frage ist auch, was sie als ihren nächsten Schritt sehen", betont Svensson. Der Niederländer St. Juste befindet sich seit der OP im Februar im Krankenstand, ob er in dieser Saison noch einmal auf den Platz zurückkehrt, ist offen.

"Wenn der Verlauf ist wie bei der Operation der rechten Schulter, dann wird er vielleicht noch ein paar Spiele machen können. Aber das weiß man eben noch nicht. Die Reha läuft gut. Zudem machen es die Jungs, die jetzt dort spielen, nicht so schlecht. Jeremiah muss schon auf 100 Prozent kommen, um an ihnen vorbeizukommen. Es gibt keinen Freifahrtschein, auch nicht für Jer", so der 05-Trainer.

Zum Bleiben zwingen will Svensson ohnehin keinen, weshalb zum Beispiel auch Adam Szalai Mitte Februar die Freigabe für einen Wechsel zum FC Basel erhielt, obwohl in der Bundesliga das Transferfenster geschlossen war und Mainz keinen Ersatz holen konnte. Die dünne Personaldecke im Angriff könnte sich nun rächen, weil Delano Burgzorg wegen einer Herzmuskelentzündung ausfällt und der Einsatz von Jonathan Burkardt wegen einer Muskelverhärtung im Oberschenkel am Sonntag bei Borussia Mölnchengladbach (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) fraglich ist. Bei Burgzorg stehen nach der Diagnose Mitte März bald die nächsten Kontrolluntersuchungen an. Vom Ergebnis wird abhängen, ob er mit leichtem Training beginnen kann.

Bei aller individuellen Qualität muss einfach auch die Geilheit vorhanden sein, Bundesliga bei Mainz 05 zu spielen. Bo Svensson

"Gibt auch andere Kräfte, die wirken" - Wie lange bleiben St. Juste und Niakhaté noch?

Die Namen Niakhaté und St. Juste fällt in Mainz immer wieder, wenn es um mögliche Transfereinnahmen im kommenden Sommer geht. Beide stehen noch bis 2023 unter Vertrag, jetzt ließe sich mit ihnen letztmals groß Kasse machen. "Völlig losgelöst von den Namen muss man bei sehr guten Spielern, die jeder Verein lange halten will, zudem bedenken, dass bei ihnen die Motivation am ersten Trainingstag in der neuen Saison weiterhin vorhanden sein muss. Bei aller individuellen Qualität muss einfach auch die Geilheit vorhanden sein, Bundesliga bei Mainz 05 zu spielen. Sonst braucht man neue Jungs, die das mitbringen. Natürlich wäre mit am liebsten Niakhaté und St. Juste würden länger bleiben, aber es gibt auch andere Kräfte, die wirken", sagt Svensson.

"Moussa ist für mich ein überragender Kapitän"

Im kicker-Gespräch lässt der 05-Trainer durchblicken, dass die Beförderung von Niakhaté zum Kapitän vor dieser Saison auch dazu diente, den 26 Jahre alte Franzosen zu einer weiteren Saison beim FSV zu motivieren. Auf die Frage, ob die Spielführerbinde nicht ein Argument sei, den Innenverteidiger in diesem Sommer zum Bleiben zu bewegen, antwortet Svensson: "Es kann auch sein, dass es schon vor dieser Saison ein gutes Argument war, um ihn noch einmal heißzumachen auf die Aufgabe Mainz 05, dass er bei uns in Persönlichkeit wachsen kann. Es ist nicht überraschend, dass er sich in dieser Rolle wohlfühlt. Jeder, der ein bisschen Zeit mit Moussa verbracht hat, weiß, dass er Leader-Qualitäten mitbringt. Er wird bestimmt auch zugeben, dass er durch die Rolle viele Sachen gelernt hat in dieser Saison, vielleicht auch Dinge, die ihn negativ überrascht haben, dass Verantwortung auch belastend sein kann. Aber Moussa ist mit der Aufgabe gewachsen und für mich ein überragender Kapitän. Er gehört für mich zu den Besten, die die 05-Kapitänsbinde bisher getragen haben."