NHL statt Mannheim? Sharks sichern sich Rechte an Gawanke

Vizeweltmeister Leon Gawanke wechselt wohl vorerst doch nicht zu den Adler Mannheim in die DEL, sondern könnten nun doch bald in der NHL debütieren.

Am Sonntag sicherten sich die San Jose Sharks in einem Tausch mit den Winnipeg Jets die NHL-Rechte an dem deutschen Verteidiger. Laut seines Nordamerika-Agenten Claude Lemieux wird Gawanke nun in Kürze einen Vertrag bei den Sharks unterzeichnen. Dank einer branchenüblichen Klausel besitzt der schussgewaltige Rechtsschütze wohl die Option, aus seinem erst im Mai unterschriebenen langfristigen Vertrag bei den Adler Mannheim auszusteigen.

Die Sharks, die sich mehrheitlich im Besitz des deutschen SAP-Mitgründers Hasso Plattner befinden, führen derzeit einen personellen Umbruch durch, der Gawanke die Chance bieten könnte, schnell in der NHL zum Einsatz zum kommen. Im Gegenzug für Gawanke erhielten die Jets den russischen Verteidiger Artemi Kniazev.

Gawanke: "Auf keinen Fall" mehr nach Winnipeg

Gawanke hatte in der vergangenen Saison 2022/23 im Farmteam der Winnipeg Jets mit 20 Toren einen Franchise-Rekord für die Manitoba Moose (AHL) aufgestellt. "Noch mal ein Jahr dahin gehe ich auf keinen Fall", hatte Gawanke schließlich im Mai bei der WM in Tampere erklärt, wo er mit der deutschen Nationalmannschaft überraschend die Silbermedaille geholte hatte.

Gawanke war 2017 im NHL-Draft in der fünften Runde an Position 136 von Winnipeg ausgewählt worden. Seitdem absolvierte der gebürtige Berliner insgesamt 217 AHL-Partien für Manitoba, in denen er insgesamt 36 Tore und 83 Vorlagen erzielte. In der Saison 2020/21 hatte Gawanke zwischenzeitlich bereits sechs DEL-Spiele in seiner Heimatstadt für die Eisbären Berlin bestritten.