NHL-Spielplan steht: Buffalo und New Jersey eröffnen in Prag

Am Mittwoch hat die NHL den Spielplan für die Saison 2024/25 bekanntgegeben. Die Saison startet erneut in Europa.

Die reguläre Saison in der besten Eishockey-Liga der Welt startet am Freitag, den 4. Oktober, wie die NHL am Mittwoch mitteilte. Und sie beginnt wieder mit einem Spiel auf europäischem Boden. So treffen sich im Rahmen der NHL Global Series 2024 in der O2 Arena in Prag die Buffalo Sabres und die New Jersey Devils, die beide in der vergangenen Saison die Playoffs verpasst hatten.

Zurück aus Europa startet dann in Nordamerika selbst die Spielzeit am 8. Oktober mit drei Partien, beginnend mit dem Stanley-Cup-Sieger. Die Florida Panthers hissen ihr erstes Stanley-Cup-Meisterschaftsbanner, bevor sie in der Amerant Bank Arena gegen die Boston Bruins spielen werden. Zudem gehen am gleichen Tag noch die St. Louis Blues bei den Seattle Kraken auf das Eis, der Utah Hockey Club, die neue aus Arizona nach Salt Lake City gewechselte Franchise, feiert gegen die Chicago Blackhawks das Debüt in der NHL.

Die Stanley-Cup-Finalisten 2024 spielen dann erstmals am 16. Dezember wieder gegeneinander, Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers erwarten Meister Florida Panthers im Rogers Place in Edmonton.

NHL Winter Classic in Chicago

Auch das NHL Winter Classic, seit 2008 fest im Spielplan verankert, ist wieder vorgesehen, und wird am letzten Tag im Jahr 2024 stattfinden. Die Chicago Blackhawks und die St. Louis Blues begegnen sich am 31. Dezember unter freiem Himmel im Baseball-Stadion (Wrigley Field) der Chicago Cubs und läuten dann das neue Jahr ein.

Unterbrechung wegen "4 Nations Face-Off"

Unterbrochen wird die reguläre Saison, die am 17. April nach 1312 Spielen endet, vom 10. bis 21. Februar, weil da die besten NHL-Spieler aus Kanada, Finnland, Schweden und den Vereinigten Staaten in Montreal und Boston zum "4 Nations Face-Off" zusammenkommen. Das neue Event mit insgesamt sieben Spielen ersetzt das alljährliche All-Star-Game in der NHL.