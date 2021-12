NHL sendet SOS: Zahlreiche positive Tests, zwei Spielabsagen

Nach zahlreichen positiven Coronatests innerhalb von weniger als zwei Tagen gerät die NHL immer mehr in Probleme. Am Dienstag musste auch die Partie zwischen den Carolina Hurricanes und Minnesota Wild abgesagt werden.

Zuvor waren bereits drei Spiele der Calgary Flames verlegt worden, nachdem es nach der Partie gegen die Boston Bruins am Samstag positive Tests unter den Spielern gegeben hatte. Am Dienstag wurden schließlich auch noch die Bruins-Stürmer Brad Marchand und Craig Smith ins COVID-Protokoll aufgenommen. Bostons kommende Spiele geraten damit ebenfalls in Gefahr.



Da auch andere Teams wie die New York Islanders (Mathew Barzal) und Colorado Avalanche (Devon Toews) am Dienstag nach positiven Tests auf die Ausfall-Liste gerieten, droht weiteres Ungemach. Insgesamt 25 Spieler wurden damit binnen gerade einmal 36 Stunden in das Protokoll aufgenommen, in dem allerdings nicht nur selbst positiv getestete Personen, sondern auch Kontaktpersonen gelistet werden.

Mit den zunehmenden Spielausfällen könnte im schlimmsten Fall sogar die Spielpause für die Olympischen Spiele in Peking infrage gestellt werden. Zuletzt hatte sich ohnehin bereits mehrere Spieler angesichts drohender mehrwöchiger Quarantäne in China zunehmend skeptisch bezüglich der Teilnahme geäußert.