NHL-Rekordspieler Marleau beendet seine Karriere

NHL-Rekordspieler Patrick Marleau erklärte am Dienstag seinen Rücktritt vom aktiven Eishockey.

23 Spielzeiten auf dem Eis in der NHL: Patrick Marleau imago images/ZUMA Wire

Nach 23 Spielzeiten in der NHL beendet Patrick Marleau seine Eishockey-Karriere. Die 42-Jährige Kanadier, der 2021 nach fast 60 Jahren die NHL-Legende Gordie Howe ablöste und insgesamt 1779 Spiele bestritt, erklärte am Dienstag seinen Rücktritt. "Wenn du dem Kind auf dem gefrorenen Teich gesagt hättest, dass es eines Tages den Rekord von Gordie Howe brechen würde, hätte es gedacht, du bist verrückt", sagte Marleau.

Von 1997 an spielte der Stürmer 19 Jahre bei den San Jose Sharks, ehe er für zwei Jahre zu den Toronto Maple Leafs wechselte. Marleau kehrte nach Kalifornien zurück, dann wurde er zu den Pittsburgh Penguins transferiert. 2020/21 spielte er noch einmal in San Jose, in der abgelaufenen Saison pausierte Marleau.