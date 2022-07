NHL Draft: Slowakei schreibt Geschichte - Österreicher Kasper zu Seider nach Detroit

Mit der historischen Auswahl von gleich zwei slowakischen Spielern an erster und zweiter Stelle sorgte der erste Tag des NHL Drafts in Montreal für einen Paukenschlag.

Die Montreal Canadiens, die vor heimischer Kulisse auch das erste Wahlrecht hatten, entschieden sich für Stürmer Juraj Slafkovsky, der in den vergangenen Monaten zunächst als noch 17-Jähriger mit sieben Toren in sieben Spielen und dem Gewinn der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Peking für Aufsehen gesorgt hatte. Keine drei Monate später erzielte der Außenstürmer für die Slowaken bei der WM in Finnland in acht Spielen neun Scorerpunkte.

Die historische Nacht aus Sicht des slowakischen Eishockeys komplettierte Verteidiger Simon Nemec, der von den New Jersey Devils direkt nach Slafkovsky an zweiter Stelle ausgewählt wurde.

Die Detroit Red Wings des deutschen "Rookie of the Year" Moritz Seider wählten an achter Stelle den österreichischen Stürmer Marco Kasper aus, der in der vergangenen Saison 2021/22 - wie Seider ein Jahr zuvor - für den schwedischen Klub Rögle BK spielte.

Die Top-10 im NHL Draft 2022:

1. Montreal Canadiens: Juraj Slafkovsky (Stürmer, Slowakei)

2. New Jersey Devils: Simon Nemec (Verteidiger, Slowakei)

3. Arizona Coyotes: Logan Cooley (Stürmer, USA)

4. Seattle Kraken: Shane Wright (Stürmer, Kanada)

5. Philadelphia Flyers: Cutter Gauthier (Stürmer, USA)

6. Columbus Blue Jackets: David Jiricek (Verteidiger, Tschechien)

7. Chicago Blackhawks: Kevin Korchinski (Verteidiger, Kanada)

8. Detroit Red Wings: Marco Kasper (Stürmer, Österreich)

9. Buffalo Sabres: Matthew Savoie (Stürmer, Kanada)

10. Anaheim Ducks: Pavel Mintyukov (Verteidiger, Russland)