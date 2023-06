NHL Draft: Bicker als erster deutscher Spieler ausgewählt - Tiefensee an Dallas

Kevin Bicker ist im diesjährigen Draft der NHL an Position 147 als erster deutscher Spieler ausgewählt worden. Kurz darauf holten die Dallas Stars Torhüter Arno Tiefensee als Pick Nummer 157.

Die Detroit Red Wings, Klub von WM-Silbermedaillengewinner Moritz Seider, sicherten sich die Rechte an Stürmer Bicker. Der 18-Jährige begann die abgelaufene Saison bei den Jungadlern Mannheim. Am 18. November 2022 gab der Schwabacher sein Profi-Debüt bei Adler Mannheim in der DEL. Für 2023/24 steht Bicker bei den Löwen Frankfurt unter Vertrag.

Auch Tiefensee kommt aus Mannheim, der Goalie absolvierte 23 Hauptrundenspiele für die Adler. In zwölf Play-off-Partien konnte der 21-Jährige aus Weißwasser als Starter eine Fangquote von 91,4 Prozent vorweisen.



Verteidiger Norwin Panocha (Eisbären Berlin/18) ging in der siebten und letzten Runde an die Buffalo Sabres (Nr. 205).