NHL Draft: Bedard und ein paar Überraschungen - Carlsson übertrumpft Fantilli

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag fand in Nashville die erste Runde im NHL Draft 2023 statt. Dabei blieben große Überraschungen aus, ein paar kleine gab es aber doch.

Wie erwartete wählten die Chicago Blackhawks den als angehenden Superstar angesehenen Connor Bedard mit dem ersten Wahlrecht aus. Anschließend kam es zu einer zumindest kleinen Überraschung, denn die Anaheim Ducks wählten an zweiter Position nicht den in seinem ersten College-Jahr mit dem "Hobey Baker Award" in der NCAA zum Spieler der Saison gewählten Adam Fantilli, sondern den Schweden Leo Carlsson aus. Fantilli ging so an Nummer drei an die Columbus Blue Jackets.

Österreicher Reinbacher auf Vaneks Spuren

Eine kleine Überraschung folgte auch an Position fünf: Denn die Montreal Canadiens entschieden sich nicht für den nach Bedard als wohl bester Offensivspieler des Drafts eingeschätzten Russen Matvei Michkov, der so an Position sieben nach Philadelphia ging, sondern für den Österreicher David Reinbacher. Der in der Schweiz bereits als Profi in der Top-Liga spielende Rechtsschütze wurde damit als erster Verteidiger im Draft 2023 ausgewählt.

Nach Marco Rossi (2020 an 9. Stelle nach Minnesota) und Marco Kasper (2022 an 8. Position nach Detroit) wurde Reinbacher zum dritten Österreicher in den letzten vier Jahren, der in den Top-10 des NHL Drafts gezogen wurde. Reinbacher schrieb damit zudem österreichische Eishockey-Geschichte, denn der 18-jährige zog mit Thomas Vanek gleich, der 2003 von den Buffalo Sabres ebenfalls an 5. Stelle ausgewählt worden war - und damit höher als jeder Österreicher zuvor.

Angesichts der Tatsache, dass der Draft 2023 als der stärkste seit mindestens knapp einem Jahrzehnt angesehen wird, gab es letztlich während der ersten Runde selbst - nach einigen Transfers im Vorfeld - kein einziges Tauschgeschäfte zwischen den 32 Teams.

Slowaken erneut hoch im Kurs

Während in der ersten Runde kein einziger Finne ausgewählt wurde, standen Slowaken - wie schon im Jahr 2022 - hoch im Kurs. So wurde Center Dalibor Dvorsky (von den St. Louis Blues) bereits an Position 10 und Außenstürmer Samuel Honzek an Position 16 (von den Calgary Flames) ausgewählt.

Deutsche Spieler spielten am ersten Tag des Drafts wie erwartet keine Rolle. Am Donnerstag werden die Runden zwei bis sieben ausgewählt.

jom