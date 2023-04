NHL "Down Under": Coyotes gegen Kings in der Rod Laver Arena

Die National Hockey League erweitert ihre "Global Series" um den fünften Kontinent.

Hier wird im September Eishockey gespielt: die Rod Laver Arena in Melbourne. IMAGO/Hasenkopf

Die NHL treibt ihre internationale Vermarktungsstrategie voran. Im Rahmen der Global Series organisiert die Liga erstmals zwei Spiele in Australien, stellt sich also erstmals in ihrer Geschichte auf der Südhalbkugel vor.

Die Vorbereitungspartien zwischen den Arizona Coyotes und den Los Angeles Kings sind für den 23. und 24. September angesetzt. Spielort ist die Rod Laver Arena in Melbourne, bekannt durch die Australian Open im Tennis.

"Geschichtsträchtiger Besuch"

"Wir freuen uns auf die beiden Spiele in der Rod Laver Arena und wissen, dass dieser geschichtsträchtige Besuch unsere vielen enthusiastischen Fans in Australien begeistern wird", sagte Commissioner Gary Bettman.

Erster NHL-Profi in der Historie war Forward Nathan Walker, der 2017 bei den St. Louis Blues anheuerte.