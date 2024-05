NHL: Alle wichtigen Awards und Trophies in der Übersicht

In jedem Jahr werden in der NHL zahlreiche Trophäen und Awards vergeben. Wer erhält welche Auszeichnung? Ein Überblick.

Team-Auszeichnungen

Stanley Cup

Die wohl wichtigste Team-Auszeichnung ist der Stanley Cup. Der Pokal wurde bereits seit 1893 in der Vorgängerliga der NHL an den Champion vergeben. Seit 1927 erhält jene Mannschaft den Stanley Cup, die die NHL Finals für sich entscheidet.

Prince of Wales Trophy

Die Trophäe wird an den Playoff-Sieger in der Eastern Conference vergeben. Gestiftet wurde der Pokal 1924 vom damaligen Prince of Wales, Eduard VIII.

Clarence S. Campell Trophy

Das Äquivalent zur Prince of Wales Trophy ist die Clarence S. Campell Trophy, die der Playoff-Champion der Western Conference übergeben bekommt. Benannt wurde die Auszeichnung nach dem von 1946 bis 1977 amtierenden NHL-Präsidenten Clarence S. Campell.

Presidents Trophy

Die vierte und letzte Team-Auszeichnung geht an die Mannschaft, die in der gesamten Regular Season die meisten Punkte sammeln konnte.

Individual-Auszeichnungen

Bei einigen Preisen werden die Gewinner durch Sportjournalisten und Fernsehsender gewählt, aber auch die General Manger und die Spielergewerkschaft vergeben einige Awards.

Hart Memorial Trophy

Diese Auszeichnung erhält der Most Valuable Player der Regular Season, also der Spieler, der die größte Bedeutung für sein Team hatte. Der Gewinner wird durch eine Umfrage der Professional Hockey Writers Association ermittelt. Rekordsieger ist mit neun Auszeichnungen Wayne Gretzky.

Conn Smythe Trophy

Wie auch schon bei der Hart Memorial Trophy handelt es sich hier um eine MVP-Auszeichnung, die erneut von der Professional Hockey Writers Association vergeben wird. In diesem Fall erhält der Gewinner die Trophäe für seine Leistungen in den Playoffs.

Frank J. Selke Trophy

Diese Auszeichnung wird an den Offensivspieler verliehen, der sich durch besonders gutes Defensivverhalten auszeichnet. Mit sechs Siegen seit 2012 hält Patrice Bergeron den Rekord dieser Kategorie.

Calder Memorial Trophy

Seit 1933 wird mit dieser Trophäe der beste Rookie der Saison ausgezeichnet. Also der Spieler, der in seinem ersten Jahr in der NHL durch gute Leistung am meisten auffiel.

Ted Lindsay Award

Ebenfalls handelt es beim Ted Lindsay Award um eine Individual-Auszeichnung, die für herausragende Leistungen während der Regular Season vergeben wird. Im Gegensatz zu den vorhergenannten Trophies wird der Award-Träger von der Spielergewerkschaft National Hockey League Players' Association gewählt. Erst 2010 erfolgte die Umbenennung zu Ted Lindsay Award, vorher war der Preis als Leister B. Pearson Award bekannt.

Vezina Trophy

Mit dieser Trophy wird der beste Goalkeeper der Saison geehrt. Die Wahl findet unter allen General Managers statt.

Art Ross Trophy

Der Spieler, der in der Regular Season die meisten Tore und Vorlagen verbuchte, wird mit der Art Ross Trophy ausgezeichnet. Erneut ist es Wayne Gretzky, der sich in dieser Kategorie am häufigsten die Krone aufsetzte. Zehnmal ging die Trophäe an den Kanadier.



Maurice Richard Trophy

Der beste Torschütze der Saison wird mit diesem Preis geehrt. Zu Ehren des ehemaligen Spielers der Montreal Canadiens wurde der Pokal benannt. Der Kanadier war der erste NHL-Profi in der Geschichte der Liga, dem es gelang, 50 Tore in 50 Spielen zu erzielen, 50 Tore in einer einzigen Saison zu schießen und 500 Tore in seiner gesamten Karriere zu erzielen.

William M. Jennings Trophy

Die Torhüter, die in der Regular Season in mindestens 25 Spielen auf dem Eis standen und dabei die wenigsten Gegentore kassierten, erhalten die William M. Jennings Trophy. Seit der Einführung 1981 erhielten nur sieben Keeper in derselben Saison zusätzlich auch noch die Vezina Trophy.

Jack Adams Award

Gewählt von der Spielergewerkschaft wird diese Auszeichnung an den Coach vergeben, der am meisten zum Erfolg seines Teams beigetragen hat. Die Franchise, die am häufigsten den Sieger stellte, sind die Boston Bruins. Fünfmal wurde ein Coach aus Boston ausgezeichnet.

NHL King Clancy Memorial Trophy

Hiermit wird der Spieler geehrt, der sich durch besondere Führungsstärke auf und neben dem Eis sowie durch soziales Engagement ausgezeichnet hat. Benannt wurde die Trophäe nach dem ehemaligen Profi, Trainer und Schiedsrichter Frank "King" Clancy. Früher gab es den NHL Player Foundation Award für soziales Engagement. Diese Ehrung ist nun in der King Clancy Trophy zusammengefasst. Ausgewählte Mitglieder der Professional Hockey Writers Association und der NHL Broadcasters' Association entscheiden über die Vergabe.

Mark Messier NHL Leadership Award

Mark Messier, der einzige Spieler, der mit zwei verschiedenen Teams als Captain den Stanley Cup holte, ist bei der Auswahl des führungsstärksten Spielers entscheidend beteiligt. Fans können Vorschläge einreichen, aus einer Auswahl von drei Finalisten bestimmt Messier den Sieger selbst. Diese Auszeichnung konnte bislang noch kein Spieler ein zweites Mal erlangen.