NHL 24: Release am 6. Oktober - Crossplay, "Exhaust Engine" und mehr

NHL 24 erscheint weltweit am 6. Oktober, die Early-Access-Phase via EA Play startet schon drei Tage zuvor. Die neue Eishockey-Simulation soll mit Crossplay-Funktion auftrumpfen - die "Exhaust Engine" stellt größeren Realismus in Aussicht.

NHL 24 erscheint weltweit am 6. Oktober - mit einigen Neuerungen. EA SPORTS

Der Reveal von NHL 24 hat am Mittwoch über die Innovationen hinaus auch das Release-Datum mit sich gebracht: Die neue Eishockey-Simulation aus dem Hause EA SPORTS erscheint weltweit am 6. Oktober. Wer sich via EA Play einen Early Access sichert, kann sogar schon ab dem 3. Oktober für 10 Stunden spielen.

Doch zurück zu den Neuerungen: Zuallererst stellt der Entwickler die Crossplay-Funktion vor, die es in NHL 24 erlauben wird, konsolenübergreifend gegeneinander anzutreten - allerdings nur in derselben Generation. PlayStation-5-Besitzer werden sich folglich mit Spielern an der Xbox X|S messen können. Dies gilt sowohl für Hockey Ultimate Team (HUT) als auch für World of CHEL.

Hinsichtlich des Gameplays sticht die "Exhaust Engine" hervor. Sie soll "euch die Intensität spüren lassen, einen Gegner in der eigenen Endzone zu haben". Strategische Entscheidungen würden dadurch notwendig: "Puck Possession" oder "Attack on the Rush"? Die "Exhaust Engine" thront über zwei Unterfunktionen: dem "Sustained Pressure System" und dem "Goalie Fatigue System".

Werte-Boosts über Offensivaktionen sichern

Das "Sustained Pressure System" belohnt laut EA SPORTS "erweiterte offensive Aktionen". Darunter versteht der Publisher etwa Schüsse, Pässe oder Checks in der Angriffszone. Werden diese Situationen angehäuft, können Boosts für die Werte der eigenen Mannschaft verdient werden. Im Gegenzug können die Stats der Verteidiger wie etwa Cover-Star Cale Makar sinken.

Das "Goalie Fatigue System" wiederum betrifft der Bezeichnung entsprechend die Torhüter. Zunächst werden mehr als 50 neuen Animationen für die Bewegungen der Goalies in NHL 24 integriert. Diese können beispielsweise dann aktiviert werden, wenn ein Schlussmann mehrere Schüsse nacheinander auf sein Gehäuse bekommt. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass er Fehler begeht, denn er wird schlicht erschöpft.

Checks: Diskrepanz zwischen Risiko und Belohnung wächst

Das frische Feature "Physic Based Contact" soll für "mehr Physis, mehr Spaß und mehr Authentizität" sorgen. Erfolgreiche Checks werden EA SPORTS zufolge in NHL 24 neue Reaktionen und Animationen auslösen. Geht ein Versuch jedoch daneben, ist der betroffene Spieler "out of Position". Die Diskrepanz zwischen Risiko und Belohnung für die Ausführung von Checks soll vergrößert werden.

Apropos Körperkontakt: Mit diesem können die Fans im kommenden Titel ihre Gegner auch in die Bank schicken. Dabei wird es sogar möglich sein, die Plexiglas-Bande zu brechen. Abschließend präsentierte der Entwickler das "Vision Passing System" und das "One-Touch-Passing". Beides zielt auch schnelleres Kombinationsspiel ab: Das Drücken des Pass-Buttons, während das letzte Zuspiel noch unterwegs ist, veranlasst direktes Weiterspielen.