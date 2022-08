NHL 23: "Unerbittliches Gameplay" und Frauen-Debüt in Hockey Ultimate Team

NHL 23 ist im Anflug - ab Oktober geht es auf das virtuelle Eis. Mit im Gepäck sind einige Neuerungen im Gameplay, erstmals Frauen im Hockey Ultimate Team (HUT) und auch eine Rückkehr.

Nicht nur auf dem Cover von NHL 23 wagt EA SPORTS einen Schritt in Richtung Inklusion, sondern auch ingame. So wird das HUT der erste EA-Ultimate-Team-Modus sein, in dem es lizenzierte Karten weiblicher Profis geben wird. Konkret handelt es sich dabei um die Spielerinnen nationaler Teams.

Rückkehr zu den Engine-Wurzeln

Auch in Sachen Engine möchte EA SPORTS einen Schritt vorwärts gehen, wenngleich dieser zurück zu den Wurzeln ist. So kehrt das Franchise zur Frostbite-Engine zurück, die unter anderem auch FIFA die visuelle Immersion verleiht.

Wie auch in der Fußball-Simulation, soll es spezielle Jubelsequenzen geben, wenn entscheidende Tore in der Overtime fallen oder im Shootout der Sieg errungen wird. Noch spezieller wird es aber nach einem Hattrick, denn dann werfen auch die virtuellen Fans ihre Hüte auf das Eis.

Allerdings gibt es nicht nur positive Reaktionen der Zuschauer, sondern zum Beispiel auch Buh-Rufe. Diese richten sich an den Gegner oder Foul-Entscheidungen gegen die Heimmannschaft. Allerdings ist auch diese nicht vor negativen Emotionen der Fans gefreit, denn bei einer schlechten Leistung wendet sich der Frust der Anhänger auch gegen das eigene Team.

Stimmungsvolle Lichtershows sollen den Spielern vor Matches einheizen. EA SPORTS

Doch damit eine schlechte Leistung erst gar nicht auf dem Eis entsteht, soll vor dem Anpfiff ordentlich Stimmung gemacht werden - nun auch virtuell. Vor jedem Match gibt es Lichtershows.

"Unerbittlich" auf dem Eis

Die Show vorbei, das Spiel begonnen, soll es "unerbittlich" werden. Unter diesem Titel stehen neue Strategien.

So gibt es neue Power-Play- und Penalty-Kick-Formationen oder auch Rollen wie "Finisher", "Distributor" oder "Net Front". Gleichzeitig sollen neue Animationen mehr Möglichkeiten aufs Eis bringen. Unter anderem lassen sich Schüsse und Pässe antäuschen.

Neue Bewegungen gibt es zudem für die Torhüter, konkret handelt es sich um 350 Arten von Paraden. Damit will EA die Keeper in diesem Ableger qualitativ verbessern.

Teilweises Crossplay

Am 14. Oktober erscheinen sowohl die Standard- als auch X-Factor-Edition. Für die PlayStation 4 und 5 sowie Xbox Series X|S und Xbox One. Dementsprechend wird es auch eine Crossplay-Funktion geben, allerdings in abgespeckter Version.

Zwischen den Current- und Next-Gen-Versionen der Konsolen, das heißt zwischen PlayStation 4 und Xbox One sowie PlayStation 5 und Series X|S ist nur eine Einzelpartie gegeneinander möglich. Bei Spielen auf derselben Generation sind auch Partien mit Freunden möglich.