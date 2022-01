NHL 22: IIHF-Update bringt Frauenpower aufs virtuelle Eis

EA SPORTS hat am Donnerstag im Rahmen des neuen IIHF-Updates erstmals überhaupt Frauenmannschaften und vollständige Kader in NHL 22 implementiert.

2K Games hatte im Jahr 2019 für NBA 2K20 die WNBA und damit Spielerinnen und Frauenteams in die Basketball-Simulationsreihe integriert, EA SPORTS selbst war diesen Schritt bereits 2015 für FIFA 16 erstmals gegangen. Schon damals hatte die Öffentlichkeit diesen Schritt als längst überfällig wahrgenommen.

Das NHL-Franchise zog am Donnerstag - fast sechseinhalb Jahre nach FIFA - nach. Das neue Update zu den Inhalten der IIHF (International Ice Hockey Federation) hat zehn Damennationalmannschaften im Gepäck, darunter die deutsche Auswahl. Zusätzlich ist künftig auch die Frauen-Weltmeisterschaft in NHL 22 spielbar.

Weltverband erhält Repräsentation

"Es war wirklich ein Privileg, meine digitalen Schlittschuhe zum ersten Mal in NHL 22 zu schnüren. Und dass ich dabei für mein Land spiele, macht das Ganze noch surrealer", wird die Kanadierin Marie-Philip Poulin in einer Mitteilung zitiert. "Repräsentation ist wichtig. Und ich freue mich, dass jede junge Frau, die einen Controller zur Hand nimmt, um NHL 22 zu spielen, spüren kann, dass Eishockey auch ihr Sport ist."

Zusätzlich zu den zehn Frauenteams sind auch 16 Männermannschaften sowie die Herren-Weltmeisterschaft unter dem Schirm der IIHF hinzugefügt worden. Die neuen Inhalte sind in verschiedenen Modi wie "Jetzt spielen", "Online VS", "Threes Now" oder "Shootout" verfügbar. Sie schließen an die bereits im Dezember erfolgte Implementierung der prestigeträchtigen Junioren-Weltmeisterschaft der IIHF an.

"Spiegelt die Diversität der Fanbase wider"

"Die Einführung dieser neuen IIHF-Inhalte in NHL 22 setzt die Entwicklung der Reihe fort und spiegelt die zunehmende Diversität ihrer Fanbase wider", meint Sean Ramjagsingh, VP und GM bei EA SPORTS. "Wir sind sehr stolz, diese unglaublichen Talente aus aller Welt - und vor allem die internationalen Frauenteams - präsentieren zu können, wenn sie ihr Chel-Debüt geben."

EA SPORTS rüstet in Sachen Gleichberechtigung weiter auf und setzt damit ein spätes, aber wichtiges Zeichen. Hatte Gaming lange als Männerdomäne gegolten, war das Verhältnis zwischen den Geschlechtern 2021 in Deutschland laut Statista beinahe ausgeglichen (53 Prozent Männer, 47 Prozent Frauen). Die Branche trägt dieser Entwicklung allmählich Rechnung - obgleich noch Luft nach oben ist.

