NHL 22: Frauen mit von der Partie - Zählt der gute Wille?

EA SPORTS erweitert das Eishockey-Franchise NHL 22 um Damennationalmannschaften. Andy Agostini, Associate Producer der Reihe, gibt bei kicker eSport einen Einblick, warum es bis zu diesem Jahr gedauert hat.

Zunächst ist die Nachricht positiv: Mittels Updates der IIHF-Inhalte (International Ice Hockey Federation) wurden in dieser Saison Frauennationalmannschaften in NHL 22 hinzugefügt. Zwar gab es zuvor bereits weibliche Legenden, wie etwa Hayley Wickenheiser oder Angela Ruggiero, doch durch die zehn Teams und der Weltmeisterschaft erhält das Spiel einen ordentlichen Zuwachs an Frauen auf dem Eis.

Allerdings stellt sich die Frage, warum es bis zum Jahr 2022 dauerte, ehe EA SPORTS aktuelle Eishockey-Größen implementiert hat. Andy Agostini, Associate Producer von NHL, spricht von einem "wichtigen nächsten Schritt für die Reihe" - da in FIFA aber schon seit 2015 Frauennationalmannschaften mit von der Partie sind, kann der Schritt auch als überfällig bezeichnet werden. Einen Erklärungsversuch liefert der Associate Producer ebenfalls.

Neue Möglichkeiten dank Frostbite-Engine

"Wir haben lange mit der IIHF gesprochen. Es ist ein besonderer Moment für uns, die Vielfalt der Eishockey-Community widerzuspiegeln. Dazu mussten wir sicherstellen, dass die Authentizität der neuen Inhalte gewährleistet ist." Auch der Wechsel zu einer anderen Engine spielt bei der Darstellung frischer Gesichter und Spielermodelle eine entscheidende Rolle.

"Die Frostbite-Engine liefert uns neue Möglichkeiten. Frauen-Eishockey hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt und wir wollten sicherstellen, dass diese Evolution auch in unserem Spiel dargestellt wird", so Agostini.

Tatsächlich hat NHL 22 ein spürbares Upgrade in Sachen Grafik erhalten - das lange Warten auf die Frauenteams ist damit aber noch nicht erklärt. Agostini versichert, die Arbeit an der weiblichen Repräsentation auszubauen: "Stand jetzt kann ich nichts Offizielles ankündigen, aber ich kann sagen, dass wir uns stark dafür einsetzen werden."

EA Sports hängt im Frauensport hinterher

Wie in FIFA auch, wäre das bloße Hinzufügen mehrerer Klubmannschaften wohl ein großer Schritt in die richtige Richtung. In FIFA 22 gibt es 17 Damennationalmannschaften - in NHL 22 jetzt zehn. Das Fehlen der Vereine und ihrer Ligen macht sich in beiden Titeln Jahr für Jahr stärker bemerkbar. Als ‘authentisch‘ kann der Status quo daher nicht bezeichnet werden, so gut die Grafik auch sein mag.

Im Hause EA sollte sich dementsprechend Gedanken gemacht werden, wie Frauen in ihren Spielen dargestellt werden. Obwohl die aktuellen Entwicklungen zu begrüßen sind, sind die Sportspiele noch weit von einem wünschenswerten Ziel entfernt.

