'NHeisen' verlässt den Hamburger SV

Seit Gründung 2018 war Niklas 'NHeisen' Heisen Teil des Hamburger SV eSport-Teams. Nach vier Jahren verlässt er den Verein, um sich neuen Zielen und seinen Kanälen zu widmen.

Als Talent machte Heisen im Gründungsjahr der eSport-Abteilung 2018 seine ersten Spiele für die Hanseaten in der Virtual Bundesliga (VBL). In den Spielzeiten 2019/2020 und 2020/2021 wirbelte er die Liga vor allem im Doppel mit seinem niederländischen Partner Quinten 'Quinten' van der Most auf.

Am jeweiligen Ende stand Platz sieben, beziehungsweise Platz acht in der Nord-West-Division. Als Einzelspieler erreichte Heisen 2021 das VBL Grand Final und zählte zu den Top 12 an der Xbox. Schon in der vergangenen Saison kümmerte er sich um den Content-Bereich des HSV. Auch nach der Zeit als aktiver eSportler beim Hamburger Sportverein, will sich Heisen hauptsächlich um die Entwicklung seiner eigenen Kanäle widmen.

"Dazu entschieden, neue Wege gehen zu wollen"

"Als HSV-Fan war es immer mein Traum, meinen Herzensverein auf dem virtuellen Parkett vertreten zu dürfen. Dieser Traum ist in den vier vergangenen wundervollen Jahren wahr geworden. Nun möchte ich mich neuen Zielen widmen und die Entwicklung meiner Kanäle, insbesondere meines YouTube-Kanals, weiter ausbauen", erklärte Heisen: "Ich gehe als Spieler, aber bleibe als Fan!"

Laut Philipp Hagemann, Koordinator eSports beim HSV haben sich beide Seiten in "sehr offenen Gesprächen" dazu entschieden, "neue Wege gehen zu wollen."

"Niklas war seit der Gründung von HSV eSports dabei und hat in verschiedenen Rollen, ob an der Konsole oder vor der Kamera, immer alles für den HSV gegeben", so Hagemann weiter: "Dadurch hat er die Entwicklung in den letzten Jahren entscheidend mitgeprägt und ist zu einer der Identifikationsfiguren von HSV eSports geworden. Wir danken Niklas für die tolle Zeit, die professionelle Zusammenarbeit und wünschen ihm für die berufliche sowie private Zukunft nur das Beste!"