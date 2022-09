Ngoumou schon reif für die Startelf?

Nathan Ngoumou feierte gegen den 1. FSV Mainz 05 sein Debüt für Borussia Mönchengladbach. Der flinke Offensivspieler ließ aufblitzen, was er dem Spiel der Fohlen geben kann. Darf er in Freiburg von Beginn an ran?

Bringt Schnelligkeit mit: Nathan Ngoumou. IMAGO/Sven Simon