NGL Pro Club Premiership in Saison 2021/22 gestartet

Abseits der Wettbewerbe in FUT oder im 90er-Modus wird auch in Pro Clubs um die Meisterschaft gekämpft: Die NGL Pro Premiership startet in die Saison 2021/22.

Seit 2019 ermittelt die größte Pro Clubs-Liga für eingetragene Vereine der DACH-Region halbjährlich ihren neuen 11vs11-Meister. Inzwischen fährt die NGL Pro Club Premiership - ähnlich der VBL Club Championship - während der regulären Saison zweigleisig: In den Divisionen Red und Blue werden die Play-off- und Relegations-Teilnehmer gesucht. Zudem sorgt die Premiership Two als Unterhaus für eine gewisse Fallhöhe bei den Erstligisten.

Als Titelverteidiger geht der SV Meppen in die Saison 2021/22, die Emsländer konnten im vergangenen Sommer ihre zweite Meisterschaft nach 2020 feiern. Meppen gilt folglich als großer Favorit der Red Division, in der ansonsten auch der FC St. Pauli und der Sportclub Verl Ambitionen nach oben hegen. Als Aufsteiger hoffen Hansa Rostock und der FC Gütersloh, die rote Staffel aufmischen zu können.

Pro Clubs-Prominenz in der Two

In der Blue Division zählt der FC Carl Zeiss Jena, Meister von 2020/21, zu den heißesten Titelanwärtern. Premiership-Urgestein SV Babelsberg 03 hat einen Vereinswechsel hinter sich, die Mannschaft tritt in FIFA 22 für den FC Kufstein an. Als bekannteste Klubs kämpfen außerdem die Würzburger Kickers und Rot-Weiß Erfurt um den Staffelsieg, der SC Hessen Dreieich ist als Aufsteiger mit von der Partie.

Der Erstliga-Anstoß in die Saison 2021/22 erfolgt am 8. November, gestartet ist dagegen bereits die Premiership Two - und die hat es angesichts des Teilnehmerfelds in sich: Der zweifache Meister FK Austria Wien (2019 und 2019/20) peilt nach einem kurzen Ausstieg nun den Aufstieg an, der SC Paderborn wurde zum Auftakt schon mal mit 2:0 bezwungen.

Mit den Stuttgarter Kickers hat zudem der amtierende Vizemeister den freiwilligen Abstieg angetreten - zwei Schwergewichte im Unterhaus. Ergänzt wird die 14 Vereine umfassende Premiership Two unter anderem durch die beiden Neulinge Paderborn und Fortuna Köln. In den Divisionen Red und Blue kämpfen jeweils zehn Teams um die Playoffs, insgesamt nehmen 34 Mannschaften an der Premiership teil.

