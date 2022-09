Ngankam zurück im Angriffs-Modus

Es war ein Sommer zum Vergessen. Jetzt ist Jessic Ngankam (22) nach seiner Knieverletzung bei Hertha BSC zurück im Mannschaftstraining. Der Stürmer bringt Attribute mit, die das Team gut gebrauchen kann.

Sein Ziel für die neue Saison formulierte er Anfang Juni im kicker sehr klar: "Ich will nun bei Hertha zeigen, was ich drauf habe." Es kam - nicht zum ersten Mal in der Karriere von Jessic Ngankam - dann anders als gedacht. Ende Juni verletzte sich der Stürmer im ersten Hertha-Trainingslager in Kienbaum bei einem Press-Schlag am linken Knie - jenem Knie, in dem er sich vor einem Jahr, zwei Tage nach der Ausleihe von Hertha zur SpVgg Greuther Fürth, einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Glück im Unglück: Der Bandapparat wurde bei der neuerlichen Verletzung, einer Verdrehung des Kniegelenks, nicht beschädigt.

Ngankam: schmerzfrei und beseelt

Dennoch war ein arthroskopischer Eingriff nötig. Ngankam wurde in Innsbruck vom renommierten Kniechirurgen und Gelenkspezialisten Dr. Christian Fink, der zahlreiche Sportstars (u.a. Lindsey Vonn, Felix Neureuther, Niklas Süle, Leroy Sané) zu seiner Klientel zählt, operiert. Herthas zweites Trainingslager in den englischen Midlands verpasste Ngankam, ebenso den Saisonstart. Am Dienstagnachmittag kehrte er ins Mannschaftstraining zurück - schmerzfrei und beseelt.

An Ngankams Ziel hat sich nichts geändert. Er will zeigen, dass er Hertha helfen kann: mit Robustheit, Zug zum Tor, einem Näschen im Strafraum und seiner Vielseitigkeit, die es ihm gestattet, im von Trainer Sandro Schwarz bevorzugten 4-3-3 nicht nur im Sturmzentrum, sondern auch auf dem Flügel zu agieren.

Ein Vertrauensbeweis

Bundesliga-Absteiger Fürth hatte - für Hertha überraschend - Ende Mai die im Leihvertrag fixierte Kaufoption von über 1,5 Millionen Euro für den Angreifer gezogen. Hertha machte daraufhin vom Rückkaufsrecht Gebrauch, das 500 000 Euro über Fürths Kaufsumme lag, und verlängerte Ngankams Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2025. Das war ein Vertrauensbeweis.

Ngankam könnte ziemlich schnell ziemlich wichtig werden

Jetzt will Ngankam dieses Vertrauen zurückzahlen - und hat gute Argumente in eigener Sache. Er weiß, wie das mit dem Toreschießen geht. Seine überragenden Trefferquoten aus der U-17-Bundesliga (24 Spiele/13 Tore), der U-19-Bundesliga (48 Spiele/29 Tore), der UEFA-Youth-League (6 Spiele/4 Tore) und der Regionalliga Nordost (25 Spiele/12 Tore/12 Vorlagen für Herthas U23) konnte er naturgemäß nicht ganz in die Bundesliga transformieren. Aber auch im deutschen Fußball-Oberhaus stehen nach 25 Einsätzen, von denen nur einer über die vollen 90 Minuten ging, immerhin vier Treffer zu Buche. Herthas Neuzugänge Wilfried Kanga und Chidera Ejuke sammeln Fleißkärtchen im Akkord, warten aber noch auf ihr erstes Bundesliga-Tor. Ngankam könnte ziemlich schnell ziemlich wichtig werden.