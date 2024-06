Ngankam will in Hannover wieder durchstarten

Während die EM im Fokus steht, arbeiten die Klubs schon an ihren Kadern für die kommende Saison. Hannover 96 gab nun die Verpflichtung von Jessic Ngankam bekannt.

Wie die Niedersachsen am Freitagabend bestätigten, schließt sich Jessic Ngankam für die kommende Saison den Roten auf Leihbasis an. "Mit seiner Physis und seinem Tempo ist er ein Stürmer, der für jeden Gegenspieler extrem unangenehm zu verteidigen ist", sagt Sportdirektor Marcus Mann via Klubwebsite über den Neuzugang und verspricht sich so einiges vom 23-Jährigen: "Er weiß, wo das Tor steht, hat aber auch ein Auge für seine Mitspieler. Ich glaube, dass er sich mit allem, was er mitbringt, mit unseren weiteren Offensivspielern sehr gut ergänzen wird. Er hat bereits auf Bundesliganiveau nachgewiesen, dass er ein Spieler ist, der den Unterschied ausmachen kann."

Ngankam seinerseits meinte, dass er "bei diesem Schritt einfach ein sehr gutes Gefühl" habe und verwies auf die positive Entwicklung in Hannover. "Die Entwicklung der Mannschaft hat man natürlich auch außerhalb von Hannover wahrgenommen. Mir wurde aufgezeigt, welche Rolle ich dabei einnehmen kann, die nächsten Schritte zu gehen." Der 23-Jährige meinte auch, "dass eine Leihe nach Hannover auch für die persönliche Entwicklung eines Spielers eine sehr gute Sache sein kann".

Trotz seines jungen Alters hat Ngankam schon reichlich Erfahrung. Nach großen Erfolgen mit der Jugend von Hertha BSC (A-Junioren-Meister 2018, A-Junioren-Torschützenkönig 2019) schaffte er 2020 den Sprung über die U 23 in die erste Mannschaft der Berliner. Kurz darauf wurde er mit einem Profivertrag ausgestattet, sein erstes Bundesliga-Tor erzielte er zudem ausgerechnet gegen den FC Bayern München.

Durchwachsene Leistungen 2023/24

So richtig wollte sein Stern aber nicht aufgehen, Ngankam wurde nach Fürth ausgeliehen, wo er wiederum auch aufgrund einer Verletzung nur auf sechs Einsätze kam. Nach seiner Rückkehr zu Hertha BSC avancierte er zum Stammspieler, ehe er im Sommer 2023 zur Frankfurter Eintracht weiterzog.

In der Mainmetropole kam der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler dann aber nicht über die Rolle eines Ersatzspielers hinaus und wurde im Winter anschließend nach Mainz verliehen, wo er auch nicht überzeugen konnte. Seine Bilanz in der abgelaufenen Saison waren 22 Ligaspiele, 18-mal als Einwechselspieler und ein kicker-Notenschnitt von 4,71. Insgesamt kann der Angreifer auf 65 Bundesligaspiele, acht Tore und vier Vorlagen verweisen.