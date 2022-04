Ngankam: "Es war keine schöne Zeit, es hat weh getan"

In seinem ersten Testspiel nach der Leihe von Hertha BSC riss sich Angreifer Jessic Ngankam im vergangenen Juli das Kreuzband. Nach monatelanger Pause kehrte er beim 0:2 gegen Borussia Mönchengladbach auf den Rasen zurück und deutete als Joker sein Potenzial an.

Viel fehlte nicht - und Ngankam hätte bei seinem Einstand im Fürther Trikot sofort getroffen, doch sein Kopfball in der 70. Minute nach Flanke von Jamie Leweling ging knapp am Tor vorbei. Sein erster Bundesligatreffer wäre es nicht gewesen, für Stammklub Hertha BSC traf der 21-Jährige bereits zweimal, unter anderem bei einem spektakulären 3:4 in der Allianz-Arena beim FC Bayern. Dennoch deutete der Stürmer an, welch Verstärkung er ohne die schwere Knieverletzung für den Fürther Angriff hätte sein können. "Man hat gesehen, dass er ein Junge mit großem Potenzial ist", lobte Trainer Stefan Leitl. "Ich hoffe, dass sein Körper mitmacht und er die letzten Spiele nutzt und genießt, um in einen Rhythmus zu kommen. Er ist noch nicht ganz bei hundert Prozent."

Fürth besitzt Kaufoption

273 Tage hatte Ngankam gefehlt, wie er nach der Partie vorrechnete. "Keine schöne Zeit" sei das gewesen, er habe an den Wochenenden immer nur Fußball geguckt statt gespielt. "Das hat schon weh getan. Ich wollte mitwirken und durfte nicht", erzählte er. Fünf Spiele bleiben Ngankam noch, in denen er Spielpraxis sammeln und Eigenwerbung betreiben darf. Danach wird sich seine Zukunft klären. Die Leihe endet, allerdings besitzt das Kleeblatt eine Kaufoption, die jedoch zurück in der 2. Liga zu hoch sein dürfte. "Was ich in Zukunft mache, weiß ich nicht", sagte er.

Geht Ngankam nach Belgien

Inwieweit Hertha BSC für das Talent Verwendung hat, hängt auch von der Ligazugehörigkeit ab. Vermutlich sind die Berliner bereit, Ngankam erneut auszuleihen, Vereine in Belgiens erster Liga könnten nach kicker-Informationen eine heiße Spur werden. Aber auch Fürth dürfte bei Interesse auf eine erneute Leihe nicht chancenlos sein. "In Fürth kann man sich auf sich selbst und die Mannschaft konzentrieren, das hat mir bei der Entwicklung geholfen, professioneller zu werden", schildert Ngankam die Vorzüge beim Kleeblatt. Das letzte Wort ist deshalb definitiv noch nicht gesprochen.