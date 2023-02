Ngankam, Dardai, Scherhant: Jugend forsch bei Hertha

Bei Herthas Befreiungsschlag gegen Borussia Mönchengladbach (4:1) spielen drei Eigengewächse tragende Rollen. Der erste Sieg im Jahr 2023 deutet an, wohin der Klub auch auf Sicht will.

Marco Richter lieferte das Fazit des Tages und Derry Scherhant die passende Miene dazu. "Es hat alles zu diesem Supersonntag gepasst", sagte Richter, und ein paar Meter weiter stand Scherhant in den Katakomben des Olympiastadions, und wer sich jemals gefragt hat, wie emotional Fußball sein kann, musste diesen Jungen nur ansehen und ihm zuhören. Die Wangen glühten, die Augen glänzten, Scherhant lächelte, und wenig später - beim Gang in die Kabine - flossen Tränen aus purem Glück. "Derry war sehr berührt heute nach diesem Erlebnis, er kam weinend in die Kabine, und die ganzen Jungs haben sich für ihn gefreut", sagte Trainer Sandro Schwarz. "Vor der Einwechslung habe ich ihm noch gesagt, dass heute ein guter Zeitpunkt wäre für sein erstes Tor."

Scherhant: "Es fühlt sich unglaublich an"

Scherhant hatte ziemlich gut zugehört - und erfüllte des Trainers Wunsch und sich seinen eigenen Lebenstraum. Er wand sich um Gladbachs Ko Itakura herum, zog mit rechts entschlossen ab und versenkte den Ball flach in der linken Ecke des Gladbacher Tores zum 3:1, das endgültig alle Ungewissheiten über den Ausgang des Spiels wegwischte. "Der Ball kam halbhoch auf meinen Oberschenkel, und ich dachte mir, ich halte direkt drauf", was ein ziemlich guter Gedanke war. "Ich bin sehr glücklich, dass der Ball reingegangen ist. Es fühlt sich unglaublich an, ich bin sprachlos. Für Hertha ein Tor im Olympiastadion zu erzielen, ist genau das, wovon ich bisher mein ganzes Leben geträumt habe. Es ist exakt das Ereignis, für das ich tagtäglich arbeite."

Der Stürmer hat nicht den klassischen fußballerischen Bildungsweg in einem Nachwuchsleistungszentrum durchlaufen, sondern erst im Frühherbst 2020 - mit knapp 18 - den Weg zu Hertha BSC gefunden, nach Jahren der Grundausbildung bei Viktoria Berlin, Tennis Borussia und dem Berliner SC. Für Herthas U23 hat Scherhant in 43 Regionalligaspielen stattliche 20 Tore erzielt, er hat sich und seinem Spiel - womöglich auch wegen seiner nicht linear verlaufenen Karriere - eine Intuition bewahrt, dank der besondere Momente gelingen. Es war für Scherhant im sechsten Einsatz das erste Bundesligator, und weil in Marton Dardai und Jessic Ngankam zwei weitere gebürtige Berliner trafen, war dieser Sonntag ein besonderer. Er lieferte eine Ahnung davon, wie der von Klub-Präsident Kay Bernstein beschworene Berliner Weg aussehen soll und aussehen könnte. Scherhant ist 20, Dardai (seit 2011 im Verein) seit Sonntag 21, Ngankam (seit 2006 im Verein, 2021/22 in Fürth) 22: Jugend forsch bei Hertha, wo in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten nie die (zweifelsfrei erstklassige) Ausbildung der Talente das Problem war, sondern deren Verbleib in der Hauptstadt.

Auch um Dardai hatte sich die Konkurrenz zuletzt bemüht, im zurückliegenden Winter der Hamburger SV und der FC Augsburg, im Winter vor einem Jahr der FC Basel, auch die TSG Hoffenheim hatte zwischenzeitlich ihre Fühler ausgestreckt nach dem deutschen U-21-Nationalspieler. Hertha ließ den Sohn von Klub-Ikone Pal Dardai, der am Sonntag den Premierentreffer seines Sprösslings gemeinsam mit Ehefrau Monika im Olympiastadion begeistert feierte, nicht ziehen. Für den Innenverteidiger war es der erste Einsatz seit Oktober 2022 (2:1 gegen Schalke) und der erste Startelfeinsatz seit Ende August 2022 (0:1 gegen Dortmund). Er war in der bisherigen Saison nicht an dem im Abwehrzentrum gesetzten Linksfuß Marc Oliver Kempf vorbeigekommen und profitierte davon, dass Schwarz gegen Gladbach vom 4-2-3-1 abrückte und auf ein 3-5-2 setzte. Dardais Geduldsprobe fand ein Ende, "Marton hatte sich den Startelfeinsatz verdient, unabhängig von der Grundordnung", sagte Schwarz. "Das Tor war überragend und der Bonuspunkt an seinem Geburtstag. Aber er hat auch konsequent verteidigt und war mutig am Mann dran, gemeinsam mit Kempfi und Filip Uremovic."

Und vorn passten Wucht und Effizienz - auch dank Jessic Ngankam, der den wichtigen 1:1-Ausgleich besorgte. Für den im Vorsommer aus Fürth zurückgekehrten Stürmer, der sich in der Sommervorbereitung 2021 das Kreuzband gerissen und im Sommer 2022 erneut am Knie verletzt hatte, war die Beförderung in die Startelf nach vier auffälligen Joker-Einsätzen der verdiente Lohn. Schwarz lobte nach dem Befreiungsschlag gegen Gladbach Ngankams "Körperlichkeit im Anlaufverhalten, er hält immer wieder den Stock in die Speichen. Was er arbeitet für die Jungs, ist herausragend." Und am richtigen Ort steht er meistens auch noch. Der wuchtige Angreifer, 2018 mit Hertha Deutscher A-Jugend-Meister, tut dem Berliner Offensivspiel mit seiner Geradlinigkeit gut. Nach seiner Verletzungs-Odyssee sei Ngankam inzwischen "körperlich in einem sehr ordentlichen Zustand", erklärte der Coach, "und trotzdem muss man immer wieder aufpassen, weil er lange verletzt war".

Schwarz: "Wir waren heute widerstandsfähig"

Auch deshalb baut Schwarz ihn behutsam auf und nahm ihn am Sonntag nach 64 Minuten vom Rasen. Von der Bank aus erlebte Ngankam Herthas Tore Nummer drei und vier, erstmals seit dem 19. September 2020 (4:1 in Bremen) gelangen den Berlinern wieder vier Tore in einem Bundesligaspiel. "Wir waren heute widerstandsfähig", lobte Schwarz die Reaktion auf den Rückstand, "wir brauchen diese Intensität." Und die Jungs aus der eigenen Akademie, von denen viel zu viele irgendwo anders spielen - in Gent (Jordan Torunarigha) und Nashville (Hany Mukhtar), in Augsburg (Arne Maier) und Udine (Lazar Samardzic), in Leverkusen (Robert Andrich) und Mönchengladbach (Luca Netz) -, die brauchen sie auch: als Treibstoff für die Sehnsüchte der Fans und als Gesichter des Klubs und der Stadt. Und die nächsten Talente klopfen schon an. Erstmals auf der Bank bei einem Bundesligaspiel saß am Sonntag Innenverteidiger Pascal Klemens (17), der Kapitän von Herthas U19.